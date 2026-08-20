Milei defendió el rumbo económico y apuntó contra quienes dicen que "la gente no llega a fin de mes"

Resumen para apurados
- Javier Milei defendió este jueves su plan económico en el Council of the Americas para ratificar el rumbo oficial y rechazar críticas sobre la pérdida de poder adquisitivo.
- El mandatario basó su postura en la desaceleración inflacionaria, la reducción del riesgo país, el superávit fiscal y las reformas de desregulación impulsadas por su gabinete.
- El Gobierno apuesta a la apertura comercial, la inversión energética y la baja impositiva como motores clave para consolidar el crecimiento económico proyectado hacia 2031.
Javier Milei defendió este jueves su política económica durante su exposición en la Conferencia del Council of the Americas y aseguró que los resultados de su gestión demuestran que el modelo de crecimiento está funcionando.
En un discurso centrado en la baja de la inflación, el crecimiento, el equilibrio fiscal, la desregulación y la apertura comercial, cuestionó con dureza a economistas, periodistas y sectores de la oposición que, según sostuvo, buscan desacreditar los datos oficiales.
“Frente a la precariedad intelectual, a la ignorancia y a la mala intención, la primera respuesta es al mejor estilo de Milton Friedman: primero los datos”, afirmó el mandatario al comenzar su exposición.
Milei sostuvo que uno de los principales objetivos que se planteó al llegar al Gobierno nacional fue terminar con la inflación y destacó la reducción registrada desde entonces. Dijo que recibió una tasa anual del 211,4% y afirmó que actualmente “está viajando al 31,5%”. “Es decir, bajamos 85% de la inflación”, aseguró.
Otro recital
También destacó la evolución de la inflación mayorista y afirmó que la registrada en julio fue de 0,8%. En ese punto, volvió a reivindicar sus pronósticos y sostuvo que la desaceleración de los precios confirma que su política económica está dando resultados.
"La inflación de julio arrancó con cero, siendo 0,8%. Es más, debería cumplir la promesa de que, si arrancaba con cero en agosto, iba a hacer un recital así que… ¿ah, estás trabajando en eso? (preguntó a un colaborador) Gracias. Así que haré otro recital. Lo que sí voy a tener que buscar tiempo para ensayar, eso se me va a complicar un poquito. Si supieran cómo son los ensayos... Bueno, ese es el primer punto", expresó.
Defensa de su política económica
El mandatario libertario también hizo eje en el crecimiento económico y comparó la evolución argentina durante distintas administraciones con el desempeño de la OCDE. Según sus números, cuestionó los resultados de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández y los atribuyó a “un problema de mala gestión”.
En contraste, destacó los resultados de su administración. Afirmó que en 2024 la economía creció 6% “a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad” y sostuvo que el año pasado Argentina creció 4%, pese a lo que calificó como intentos de la oposición para afectar al Gobierno nacional.
“En los dos primeros años acumulamos una expansión de más de 10 puntos porcentuales. Vaya que sí estamos haciendo grande a la Argentina nuevamente”, sostuvo.
Milei también cuestionó las críticas que recibe su gestión y comparó la situación con la historia de Moisés, al señalar que “no importa qué hiciera, lo iban a criticar”. En ese marco, atribuyó los cuestionamientos a “ignorancia”, “mala intención”, “abstinencia de sobres” y a que lo odian.
"La gente no llega a fin de mes"
Uno de los momentos de mayor confrontación del discurso se produjo cuando Milei cuestionó las afirmaciones sobre las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes.
Al referirse al impacto del progreso tecnológico y a las críticas sobre el mercado laboral, preguntó: “¿Por qué no tratan de pensar lo que significan esas frases, o que ‘El progreso tecnológico destruye empleos’?”. Y luego apuntó directamente contra una de las expresiones que, según sostuvo, forman parte de los cuestionamientos a su gestión: “Como argentinos admiramos tanto a Borges, ¿por qué no tratamos de pensar como Borges de llevar estas ideas al extremo, a ver qué dan, para ver el tipo de estupideces que se repiten todos los días como ‘La gente no llega a fin de mes’?”.
Milei volvió a insistir en que el análisis debe partir de los datos y rechazó las críticas sobre la evolución del empleo y los salarios. “No aumentó el desempleo. ‘No, cae el salario’. Tampoco cayeron los salarios”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que “el sector privado formal está igual” y que, al incorporar al sector informal, “se crearon puestos de trabajo”. También cuestionó que se observen solamente las empresas que cierran y no las que comienzan a operar.
“Primero los datos. ¿Nos vamos a seguir dejando psicopatear por los kukas que hundieron el país? ¿Es decir, vamos a seguir avalando relatos mentirosos?”, lanzó.
Críticas a la oposición
Milei también atribuyó la evolución del Riesgo País a la situación política y cuestionó a quienes, según dijo, intentan “romper todo”. Tras destacar que la relación deuda-producto cayó de 100% a menos del 40%, afirmó que el Riesgo País pasó de niveles de 3000 puntos cuando asumió a ubicarse entre 450 y 500 puntos.
“Claramente, obvio, estamos en un contexto de políticos donde el lado de enfrente lo único que intenta es romper todo”, sostuvo. Y agregó: “Sigo depositando mi confianza en los argentinos que no van a querer volver al pasado y no quieren convertirse en Cuba”.
El mandatario también reivindicó el ajuste fiscal realizado por su administración. Afirmó que recibió un déficit consolidado de 15 puntos del PBI, que el desequilibrio del Tesoro fue corregido en un mes y el del Banco Central en seis meses.
“Es decir, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, le devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI”, afirmó. También sostuvo que bajó impuestos y que, de esa manera, se devolvieron “U$S100.000 millones” a los argentinos.
Milei reconoció que “falta un montón” y que “la foto sigue siendo horrible”, pero defendió la evolución general de su gestión: “La película sigue siendo la mejor película de la historia argentina”.
Defensa a Sturzenegger
Otro de los ejes de su exposición fue la desregulación. Milei defendió el trabajo del ministro Federico Sturzenegger y aseguró que la eliminación de regulaciones afecta intereses de sectores que se beneficiaban de ellas.
“Mire que sacó 17.000 regulaciones. Pero les digo algo más: vamos por mucho más. No voy a parar la forma de reformar y de mejorar la economía argentina”, afirmó.
En ese contexto, cuestionó a quienes critican al ministro de Desregulación y sostuvo: “Cuando ustedes vean a un sorete, a una mierda humana, criticando a Federico, es porque le está tocando un negocio a un prebendario, a un chorro y a un corrupto”.
También defendió la apertura comercial a partir del ejemplo de los neumáticos y sostuvo que la eliminación de restricciones permite que los consumidores paguen precios más bajos y destinen el dinero restante a otros sectores de la economía.
“La pregunta es: ¿cómo hace, por ejemplo, Italia para competir en la industria textil contra China? Y hace cosas de diseño”, explicó. En ese sentido, defendió la necesidad de que las empresas argentinas compitan mediante mayor valor agregado.
Energía, inversión y crecimiento
Milei también destacó el crecimiento de las exportaciones de energía y afirmó que la Argentina pasará de un déficit energético de 5.000 millones de dólares a un superávit de 10.000 millones.
“Argentina de acá al 2031 va a quintuplicar sus exportaciones de energía”, sostuvo.
También defendió las inversiones vinculadas con Vaca Muerta y rechazó las críticas sobre la creación de puestos de trabajo en sectores intensivos en capital.
“¿Cómo van a castigar la creación de valor?”, cuestionó, al señalar que los ingresos generados en esos sectores se trasladan luego hacia actividades como hoteles, restaurantes, bienes raíces y entretenimiento.
Para Milei, la combinación de progreso tecnológico, desregulación, apertura comercial, descubrimiento de recursos naturales, baja de impuestos y reducción del Riesgo País constituye un conjunto de “shocks” que impulsa el crecimiento.
“Cuando yo vengo y digo que estamos haciendo más que 100 años todos juntos, es cierto”, afirmó. “Estoy comprometido con hacer grande a la Argentina nuevamente”, agregó.
Hacia el final de su exposición, Milei volvió a defender el modelo económico y aseguró que su estrategia se basa en los rendimientos crecientes, el capital humano, la apertura comercial, el estímulo del ahorro y una transformación cultural.