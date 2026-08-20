Milei defendió el rumbo económico y apuntó contra quienes dicen que "la gente no llega a fin de mes"

Al referirse al impacto del progreso tecnológico y a las críticas sobre el mercado laboral, preguntó: “¿Por qué no tratan de pensar lo que significan esas frases, o que ‘El progreso tecnológico destruye empleos’?”. Y luego apuntó directamente contra una de las expresiones que, según sostuvo, forman parte de los cuestionamientos a su gestión: “Como argentinos admiramos tanto a Borges, ¿por qué no tratamos de pensar como Borges de llevar estas ideas al extremo, a ver qué dan, para ver el tipo de estupideces que se repiten todos los días como ‘La gente no llega a fin de mes’?”.