Política

Tensión en el oficialismo nacional: Patricia Bullrich pidió que el cambio económico llegue al bolsillo

La senadora nacional reclamó acelerar los resultados del programa de Milei y planteó que la transformación debe reflejarse en la vida cotidiana, en medio de las diferencias dentro del oficialismo.

PATRICIA BULLRICH.
PATRICIA BULLRICH.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Patricia Bullrich reclamó al Gobierno nacional acelerar las medidas económicas para que el cambio impacte en el bolsillo social ante la recesión.
  • La senadora publicó en redes un mensaje que luego editó para moderar críticas al ministro Caputo, en un marco de suba inflacionaria y riesgo país alto.
  • El episodio evidencia fisuras dentro del oficialismo y aumenta la presión sobre el equipo económico para mostrar mejoras palpables en el corto plazo.
Resumen generado con IA

Patricia Bullrich volvió a poner el foco en los resultados de la política económica del gobierno de Javier Milei y reclamó una mayor velocidad para que el cambio impulsado por el oficialismo tenga impacto en la vida cotidiana. Aunque la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado sostuvo que “el rumbo es el correcto”, su planteo dejó expuestas las tensiones dentro de la La Libertad Avanza (LLA) en un escenario recesivo, con el riesgo país por encima de los 500 puntos y una inflación mensual nuevamente en alza.

A través de sus redes sociales, Bullrich señaló que el Gobierno nacional necesita acelerar la llegada de los resultados. “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para lograr que el cambio se sienta en la vida cotidiana”, escribió. En el mensaje original también reclamó que los efectos del programa económico lleguen “a las familias”, “a las empresas” y “a cada argentino”.

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El posteo generó repercusión en la Casa Rosada y, pese a haber sido retuiteado por Javier Milei, Bullrich terminó editándolo para eliminar el fragmento más crítico. El cambio buscó suavizar el contenido del mensaje y evitar una mayor exposición del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en medio de las diferencias internas sobre los resultados del programa económico, consignó el diario "Ámbito".

Bullrich recalcula

“Que llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino” fue el tramo que la senadora eliminó posteriormente de su publicación. El episodio se produjo, mientras el Gobierno nacional enfrenta un escenario económico complicado, al menos en el plano de la microeconomía, y luego de que Bullrich planteara públicamente la necesidad de que las mejoras del programa lleguen al ciudadano común.

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El mandatario libertario, quien este lunes había retomado su actividad oficial tras nueve días de reclusión en Olivos, volvió a mostrarse este jueves en la 23° edición del Council of the Americas. Su participación se dio en un contexto marcado por las dificultades económicas y por el cuestionamiento público de Bullrich, una de sus principales aliadas políticas, al ritmo de los resultados del programa que conduce Caputo.

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