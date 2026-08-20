Tensión en el oficialismo nacional: Patricia Bullrich pidió que el cambio económico llegue al bolsillo

Patricia Bullrich volvió a poner el foco en los resultados de la política económica del gobierno de Javier Milei y reclamó una mayor velocidad para que el cambio impulsado por el oficialismo tenga impacto en la vida cotidiana. Aunque la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado sostuvo que “el rumbo es el correcto”, su planteo dejó expuestas las tensiones dentro de la La Libertad Avanza (LLA) en un escenario recesivo, con el riesgo país por encima de los 500 puntos y una inflación mensual nuevamente en alza.