Milei volvió a criticar el aborto legal: "Estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes"

Resumen para apurados
- Javier Milei criticó este jueves la ley de aborto legal en el Council of the Americas, vinculándola con la baja de natalidad y el impacto negativo en la economía y jubilaciones.
- El mandatario reiteró su postura histórica contra la norma sancionada en 2020, aunque estadísticas oficiales muestran que la natalidad en el país desciende desde 2014.
- Las declaraciones reavivan el debate sobre los derechos reproductivos y marcan la agenda ideológica oficial respecto al mercado laboral y la sostenibilidad previsional.
Javier Milei volvió a cuestionar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la vinculó con el descenso de la natalidad en la Argentina. Durante su discurso en el Council of the Americas de este jueves, frente a empresarios, el mandatario sostuvo que la baja en los nacimientos tiene consecuencias sobre el crecimiento económico y el sistema previsional.
“Si una característica del crecimiento es el rendimiento del capital, también tiene importancia lo que pase en el mercado del trabajo y la población. De hecho, estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes”, afirmó, en referencia al símbolo utilizado en la Argentina durante la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, según consignó el diario "La Nación".
El mandatario libertario relacionó directamente la aprobación de la ley, en diciembre de 2020, con la disminución de la natalidad. “Hoy, la Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de la natalidad que permita la reposición. Por lo tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos cuesta caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional”, acusó.
Sin embargo, no existen evidencias de que nazcan menos niños por los abortos. De acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de natalidad se encuentra en descenso desde 2014.
Antecedentes de Milei contra la ley
El mandatario mantiene desde hace tiempo una postura crítica hacia la legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo. Hace pocos meses, atacó con datos erróneos e insultos a la periodista de LN+ Débora Plager por sus dichos sobre el caso de los fetos hallados en una clínica de Villa Ballester.
Tal como hizo en otras ocasiones contra otros periodistas, a quienes suele cuestionar públicamente, calificó a Plager de “cómplice de asesinato” por haber defendido la ley de despenalización del aborto cuando fue aprobada.
“Cuando aparecieron los ocho niños muertos en el hospital [en referencia al caso ocurrido en la Clínica Santa María de Villa Ballester], ella se enojó con el jurista [el fiscal Santiago Bridoux] y contó que fue al Congreso a defender la ley del aborto. Yo me pregunto cuál es su formación en temas de biología y bioética para ir a exponer siendo solo una periodista”, dijo.
Luego, expresó: “¿Tenemos idea de la desproporción mayúscula del ego de esa mujer hablando de algo que no tiene ni la más puta idea? Fue a hablar de algo de lo que no sabe. Le discute al jurista que la ley no decía eso y el fiscal dice ‘no, no, la ley dice esto’. No solo que es ignorante del tema del que fue a hablar y que es un irresponsable sino que además no conocía la ley que fue a defender”.
Milei también había apuntado contra Plager y quienes apoyaron el movimiento de los pañuelos verdes: “Ella y todos los pañuelitos verde son cómplices de todos los muertos que hay por abortos. Son todos cómplices de asesinato en el vientre de la madre. Son asesinos”.
Desde el inicio de su gestión
En los comienzos de su Presidencia, durante el show que brindó en el estadio Luna Park en 2024, Milei también había cuestionado el aborto. En aquella oportunidad, sostuvo que se trataba de una práctica utilizada por la humanidad para controlar la natalidad y la población “desde el imperio egipcio hasta la actualidad”.
“Lo que está inspirando la agenda asesina de hoy, es el club de Roma, que vino con la desclasificación de los archivos de (Richard) Nixon, que decían que había que impulsar la agenda del aborto para el año 2000, porque se creía que iba a haber un caos social e informático. Es una agenda que tiene más de 3000 años y es una agenda asesina, por un par de salames que hicieron mal las cuentas”, explicó.
“Pero el señor Milei es un ‘negacionista’ de la ciencia”, dijo sarcásticamente.