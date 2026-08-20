Milei volvió a criticar el aborto legal: "Estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes"

Luego, expresó: “¿Tenemos idea de la desproporción mayúscula del ego de esa mujer hablando de algo que no tiene ni la más puta idea? Fue a hablar de algo de lo que no sabe. Le discute al jurista que la ley no decía eso y el fiscal dice ‘no, no, la ley dice esto’. No solo que es ignorante del tema del que fue a hablar y que es un irresponsable sino que además no conocía la ley que fue a defender”.