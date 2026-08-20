Mercado: cayeron los bonos y el riesgo país se afianzó por encima de los 510 puntos básicos

En ese marco, los bonos Globales cerraron dispares, aún desacoplados de los emergentes, y solo los bonos soberanos más cortos lograron sostenerse en terreno positivo. En tanto, llamó la atención en el mercado el derrumbe del título Bonar 2041, que se hundió en la rueda un 5,8%. “Podría ser por la baja liquidez, pero este jueves debería recuperarse y ponerse en línea con el resto”, señaló sobre la caída el trader Daniel Osinaga consultado por Ámbio.com. Desde el mercado también dijeron que, sobre el cierre, algún actor podría haber salido a vender y “reventó” el precio.