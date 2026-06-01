Fuerte rebote de los ADRs argentinos: las energéticas ganan hasta 6% y el riesgo país sigue debajo de 500

Sin embargo, el factor que impulsó el optimismo de los mercados globales fue el sector tecnológico. Nvidia anunció el lanzamiento de su nuevo chip RTX Spark, al que definió como un "superchip" destinado a potenciar computadoras portátiles y de escritorio con capacidades avanzadas de inteligencia artificial. Además, Microsoft confirmó una alianza con la compañía para desarrollar la nueva Surface Laptop Ultra equipada con ese procesador.