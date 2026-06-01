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Fuerte rebote de los ADRs argentinos: las energéticas ganan hasta 6% y el riesgo país sigue debajo de 500

Uno de los datos que aportó respaldo al mercado fue el resultado cambiario del Banco Central.

Las reacciones en Wall Street
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Las acciones argentinas subieron este lunes hasta 6% en Wall Street, lideradas por energéticas, gracias a un saldo cambiario positivo y un riesgo país menor a 500 puntos.
  • El Banco Central registró en abril un superávit de cuenta corriente cambiaria de u$s1.333 millones, el primero desde septiembre de 2025, en medio de la volatilidad global.
  • La combinación de mejores indicadores macroeconómicos y el optimismo en el sector tecnológico global proyectan un sostenido interés de los inversores por los activos locales.
Resumen generado con IA

Los ADRs de empresas energéticas encabezaron las ganancias este lunes en Nueva York, con subas cercanas al 6%. El S&P Merval avanzó casi 3%, mientras que el riesgo país se sostuvo por debajo de los 500 puntos básicos pese a la volatilidad internacional.

Uno de los datos que aportó respaldo al mercado fue el resultado cambiario del Banco Central. Según informó la entidad, en abril registró un superávit de cuenta corriente cambiaria de u$s1.333 millones, impulsado por un saldo positivo en el comercio de bienes de u$s2.946 millones. Se trató del primer resultado favorable desde septiembre de 2025.

En el escenario internacional, los inversores siguieron de cerca la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Ambos países informaron ataques contra objetivos militares durante el fin de semana y se acusaron mutuamente de acciones agresivas, mientras continúan las dificultades para alcanzar un acuerdo diplomático.

Sin embargo, el factor que impulsó el optimismo de los mercados globales fue el sector tecnológico. Nvidia anunció el lanzamiento de su nuevo chip RTX Spark, al que definió como un "superchip" destinado a potenciar computadoras portátiles y de escritorio con capacidades avanzadas de inteligencia artificial. Además, Microsoft confirmó una alianza con la compañía para desarrollar la nueva Surface Laptop Ultra equipada con ese procesador.

La combinación de buenas perspectivas para el sector tecnológico y señales de mejora en algunas variables macroeconómicas locales permitió sostener el interés de los inversores por los activos argentinos, especialmente por las compañías energéticas, que volvieron a liderar las ganancias de la jornada.

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