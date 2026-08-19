Proponen arrestar hasta 10 días a padres que no actúen ante casos de bullying de sus hijos

Un proyecto que comenzó a analizarse en la Legislatura de Tucumán propone que los padres o tutores de menores que protagonicen situaciones reiteradas de bullying puedan recibir sanciones que, en los casos más graves, lleguen hasta diez días de arresto. La medida no apunta a castigar a los adultos de manera automática por la conducta de sus hijos, sino a responsabilizarlos cuando conocen el hostigamiento y se niegan de forma deliberada a intervenir.