Confusión de género en el hospital de Concepción: "Lo único que pedimos es que el bebé sea nuestro", dijo el abuelo

Resumen para apurados
- Una familia de Concepción espera resultados de ADN tras recibir a un varón en lugar de una nena en el hospital local, buscando confirmar su filiación.
- Los padres esperaban el nacimiento de una niña, pero el centro de salud les entregó un niño con aritos puestos, lo que encendió las alertas familiares.
- Los estudios genéticos determinarán si hubo un error de diagnóstico o un intercambio de bebés, lo que podría derivar en acciones legales contra el hospital.
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