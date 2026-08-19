Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

Mirar televisión en casa cambió para siempre. Hoy pasamos más tiempo frente a las pantallas, ya sea para hacer una maratón de series los fines de semana, jugar a los videojuegos o reunir a la familia a ver un partido. Sin embargo, los problemas de siempre siguen estando ahí: el sol entrando por la ventana que no deja ver bien, los colores que se ven apagados o la cansadora luz brillante cuando miramos TV a oscuras.