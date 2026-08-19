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Jóvenes se juntaron a “farmear aura” en Mar del Plata y los atacaron a piedrazos

Una de las primeras batallas presenciales de esta tendencia en Argentina reunió a niños, adolescentes y familias en Plaza Mitre. El encuentro avanzó entre poses, gestos y aplausos hasta que un grupo de adultos irrumpió y arrojó piedras y botellas.

PARA FARMEAR AURA. La batalla se realizó en Plaza Mitre y terminó con incidentes. / CAPTURA DE PANTALLA
PARA FARMEAR AURA. La batalla se realizó en Plaza Mitre y terminó con incidentes. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • El lunes, un grupo de niños y jóvenes fue atacado a piedrazos en Plaza Mitre de Mar del Plata mientras participaban de una competencia viral para "farmear aura".
  • El fenómeno, originado en redes y popularizado en Brasil, consiste en ganar prestigio con poses y bailes. El evento transcurría pacíficamente hasta la irrupción de agresores.
  • El episodio refleja los riesgos del traslado de tendencias digitales a espacios públicos masivos, abriendo debates sobre la seguridad en convocatorias juveniles espontáneas.
Resumen generado con IA

Lo que había comenzado como una competencia nacida en las redes sociales terminó con corridas y momentos de tensión en una plaza de Mar del Plata. El lunes, un grupo de niños y adolescentes se reunió en Plaza Mitre para participar de una batalla de “farmear aura”, una tendencia que propone ganar prestigio frente al público con poses, gestos, bailes y movimientos.

La convocatoria se realizó en las inmediaciones de avenida Colón, entre Hipólito Yrigoyen y San Luis. Durante buena parte del encuentro, los participantes se enfrentaron de a uno y el público definió a los ganadores con aplausos y gritos.

Entre los espectadores también había adultos que acompañaron a sus hijos. Varios momentos de la competencia quedaron registrados en videos que después circularon por redes sociales.

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Piedras y botellas contra los participantes

El clima cambió sobre el final del encuentro. Un grupo de hombres apareció en las inmediaciones de la plaza y comenzó a arrojar piedras y botellas contra los jóvenes que participaban de la competencia.

En las imágenes difundidas se observa a los agresores tomar objetos del suelo y lanzarlos hacia la multitud. Algunos espectadores les pidieron que se detuvieran, mientras otras personas reaccionaron con risas o comentarios.

Después, alrededor de tres adolescentes también se sumaron al ataque y comenzaron a arrojar piedras y otros objetos.

“Eh, loco, paren”, se escucha decir a uno de los presentes. En otro momento, un niño comenta: “Le dieron a uno”. Finalmente, la situación no pasó a mayores y la multitud se dispersó cuando terminó la competencia.

Post Instagram

¿Qué significa “farmear aura”?

La expresión “farmear aura” nació en internet y se usa para hablar de acciones que aumentan el carisma, la admiración o el prestigio de una persona frente a los demás.

La idea pasó de las redes a encuentros presenciales, donde los participantes compiten con poses, bailes, gestos o referencias a memes y personajes conocidos. El público funciona como jurado: si una acción genera suficientes aplausos o gritos, el participante “gana aura”. Si muestra vergüenza, incomodidad o se ríe en un momento clave, puede “perder aura”.

Entre los gestos que aparecen en estas batallas están el “six-seven”, las poses asociadas al meme “sigma”, festejos de fútbol y movimientos tomados de videos virales.

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Una tendencia que saltó de las redes a la calle

Las primeras batallas presenciales de “farmear aura” surgieron en Brasil durante 2026. Uno de los encuentros más difundidos se realizó en Suzano, São Paulo, donde participaron más de 200 personas y los videos del torneo superaron los tres millones de reproducciones, según reportes de prensa.

La convocatoria de Mar del Plata llevó esa dinámica a una plaza argentina y reunió a una multitud alrededor de una competencia que, durante buena parte de la jornada, funcionó como un juego entre jóvenes y espectadores.

El final, sin embargo, cambió por completo el tono del encuentro. Una tendencia que nació como una broma de internet terminó con piedras y botellas en una plaza llena de chicos. Las redes habían creado las reglas de la batalla; esta vez, la escena fuera de la pantalla mostró un límite mucho menos divertido.

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