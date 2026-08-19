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Buscan que más escuelas de Tucumán sean cardiosaludables: cómo participar del programa

La iniciativa de la Federación Argentina de Cardiología ya cuenta con 161 escuelas inscriptas en todo el país. Es gratuita y propone actividades sobre alimentación, actividad física, descanso, uso de pantallas y RCP, con inscripción abierta hasta el 1 de septiembre.

PREVENCIÓN EN LAS AULAS. Las escuelas podrán acceder a recursos gratuitos y trabajar contenidos sobre hábitos saludables, bienestar, uso de pantallas y respuesta ante emergencias.
PREVENCIÓN EN LAS AULAS. Las escuelas podrán acceder a recursos gratuitos y trabajar contenidos sobre hábitos saludables, bienestar, uso de pantallas y respuesta ante emergencias.
Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • La Federación Argentina de Cardiología convoca a escuelas de Tucumán a inscribirse gratis hasta el 1 de septiembre en un programa nacional para promover la salud cardíaca.
  • La iniciativa, que ya suma 161 instituciones, brinda material docente gratuito sobre nutrición, uso de pantallas y técnicas de RCP adaptadas para cada nivel educativo.
  • El plan culminará en la Semana del Corazón con un concurso que premiará a una escuela con un desfibrilador DEA, buscando arraigar hábitos preventivos en la comunidad.
Resumen generado con IA

Aprender a cuidar el corazón también puede empezar en la escuela. Con esa idea, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) lanzó el Programa Nacional Escuelas Cardiosaludables FAC, una iniciativa gratuita que busca llevar contenidos de prevención y educación en salud a instituciones de todo el país.

La propuesta está dirigida a escuelas de nivel inicial, primario y secundario. Cada institución podrá adaptar las actividades según la edad de sus estudiantes, sus recursos y las características de su comunidad.

El programa ya cuenta con 161 escuelas inscriptas y busca ampliar la participación en distintas provincias. Entre ellas, Tucumán ocupa un lugar especial para la doctora Paola Courtade, cardióloga deportóloga e integrante de la Secretaría de Extensión a la Comunidad de la FAC, quien es tucumana y participa de la iniciativa.

“Queremos que se extienda lo más posible para que Tucumán esté dentro de este programa. Pretendemos que se haga año tras año y generar conciencia y educación en salud desde las primeras infancias”, explicó Courtade.

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Qué propone el programa

La iniciativa reúne contenidos sobre alimentación saludable, actividad física, sedentarismo, uso de pantallas, descanso, sueño, bienestar emocional y ambientes libres de humo, vapeo y nicotina. También incluye conocimientos sobre el corazón y herramientas para actuar ante una emergencia.

La idea es que los temas puedan incorporarse a distintas materias y espacios de la escuela. Las propuestas pueden trabajarse desde ciencias, educación física, arte, música, comunicación e investigación, entre otras áreas.

También se podrán realizar actividades junto a las familias para que los contenidos trasciendan el aula y lleguen a los hogares.

“Cuando una escuela enseña a cuidar el corazón, ese aprendizaje no termina en el aula: llega a los hogares, transforma hábitos y puede acompañar a una persona durante toda la vida”, señaló Courtade.

Cómo pueden participar las escuelas tucumanas

Las instituciones interesadas deben registrarse en comunidadfac.org.ar. La inscripción está abierta hasta el 1 de septiembre y es gratuita.

Una vez registradas, las escuelas podrán acceder a materiales preparados para cada nivel educativo y elegir las actividades que mejor se adapten a sus estudiantes.

La etapa central del programa será durante la Semana del Corazón, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026, que incluye el Día Mundial del Corazón, el 29 de septiembre.

La propuesta busca que cada comunidad educativa pueda trabajar con sus propios recursos y realidad. La FAC aporta los contenidos y el marco científico, mientras que los docentes deciden cómo llevarlos a sus estudiantes.

El programa también incorpora contenidos de reanimación cardiopulmonar (RCP) con diferentes niveles de dificultad. En los más chicos se trabajará cómo reconocer una emergencia, pedir ayuda y recurrir a un adulto. Para los estudiantes mayores se incorporarán contenidos sobre la cadena de supervivencia y actividades vinculadas con la RCP.

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Un concurso por un desfibrilador

Las escuelas también podrán participar de un concurso nacional en el que mostrarán cómo trabajaron las propuestas y qué participación tuvieron estudiantes, docentes y familias.

Se tendrán en cuenta la creatividad, la participación de la comunidad educativa, la adaptación de las actividades y el compromiso con el proyecto.

La institución seleccionada recibirá un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y capacitación en RCP y uso del dispositivo.

Además, las escuelas que completen el recorrido previsto podrán obtener el reconocimiento “Escuela Cardiosaludable FAC”.

Una convocatoria que busca llegar a Tucumán

Para Courtade, que es tucumana, uno de los objetivos es que más instituciones de la provincia se incorporen a la propuesta.

“Ya tenemos 161 escuelas inscriptas, algunas tucumanas, y obviamente quiero que se extiendan lo más posible. Quiero sumar muchas escuelas en la provincia”, destacó.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 1 de septiembre. Las escuelas tucumanas que quieran participar pueden inscribirse de manera gratuita y acceder a los materiales del programa.

La apuesta es que el cuidado cardiovascular empiece temprano y que los conocimientos puedan acompañar a los estudiantes más allá de la escuela: desde una clase sobre hábitos saludables hasta algo tan concreto como saber qué hacer ante una emergencia.

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