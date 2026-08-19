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El peligro de no borrar los contactos viejos de WhatsApp: qué puede pasar

Además de cargar el almacenamiento de tu celular, guardar contactos viejos puede vulnerar tu seguridad.

¿Por qué deberías borrar los contactos de Whatsapp?
¿Por qué deberías borrar los contactos de Whatsapp?
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos advierten que no borrar contactos viejos de WhatsApp vulnera la privacidad y seguridad del usuario al exponer datos personales a números reciclados.
  • Las telefónicas reasignan líneas dadas de baja a nuevos usuarios, permitiendo que extraños accedan a fotos de perfil, estados y registros de última conexión.
  • Depurar la agenda digital resulta clave para prevenir suplantaciones de identidad, frenar estafas virtuales y optimizar el almacenamiento del dispositivo.
Resumen generado con IA

Whatsapp aparece en la lista de aplicaciones más usadas de millones de personas. Cada día recurrimos a nuestros contactos de siempre, aunque también nos pasamos agendando nuevos, mientras que nos olvidamos de los que ya no frecuentamos. Sin darnos cuenta, la agenda se transforma en un compendio de números obsoletos que afecta al rendimiento del celular y también nos convierte en víctimas más vulnerables.

¿Por qué los expertos recomiendan activar la nueva función de WhatsApp llamada "Privacidad avanzada"?

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La lista de contactos que tenemos almacenada en el celular puede ser bastante larga, y aunque esto parezca inofensivo, la realidad es que tiene más consecuencias de las que pensamos. Los expertos en tecnología señalan que guardar números sin realizar limpiezas regulares puede convertirse incluso, en un riesgo de seguridad.

Efectos en tu almacenamiento

Los efectos más evidentes son los de la saturación del almacenamiento. Sin cuidados se acumulan los mensajes, las fotos enviadas, los archivos recibidos, los memes y los audios extensos que quedan en la memoria del aparato. Pero además de ocupar espacio puede exponer al usuario con toda su información personal.

Datos personales expuestos

El simple listado de contactos es en realidad un compilado de nombres y números que pueden revelar información sensible a los ciberdelincuentes. Los datos personales como las fotos de perfil, estados y detalles de conexión pueden quedar expuestos a personas desconocidas o con las que ya no tenemos relación.

Borrar los contactos con los que ya no frecuentamos puede ser una medida efectiva para proteger nuestra privacidad. Un contacto antiguo puede tener acceso a ciertos datos de tu cuenta. Así, una persona que no reconocemos puede acceder a tu foto de perfil, a la hora en la que haya sido tu última conexión o saber que estás en línea en ese momento y a los estados y publicaciones temporales que vayas haciendo.

Suplantación de identidad

Con la facilidad actual de mantener el mismo número de teléfono si cambiamos de operador, la famosa portabilidad, son pocos los que tienen en cuenta un detalle: que las compañías pueden reciclar y reasignar un número que esté inactivo a un nuevo cliente. Esto puede dar lugar a que lo que antes era un antiguo contacto se convierta en un desconocido con acceso a tus datos y actualizaciones.

Al reutilizar números de teléfonos puede producirse la suplantación de identidad, que con la excusa de retomar el contacto, puede acabar en una estafa o en un fraude digital. Al eliminar los contactos viejos evitamos recibir mensajes de personas que podríamos no conocer debido a que cambiaron su número. También puede ocurrir cuando el número de un familiar o amigo pasa a pertenecer a otra persona.​

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