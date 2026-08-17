Así será la función de WhatsApp para anticipar y prevenir estafas

Los desarrolladores de WhatsApp no se quedan quietos y siguen buscando hacer frente a las estafas que se suscitan por sus redes. Para crear un espacio seguro de comunicación para sus usuarios, los programadores y estrategas de WhatsApp trabajan para reducir el spam y los mensajes no deseados que pueden enviarse mediante la aplicación. Actualmente, una función de seguridad con inteligencia artificial se encuentra en su etapa de prueba.