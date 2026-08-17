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Así será la función de WhatsApp para anticipar y prevenir estafas

La herramienta serviría para advertir sobre mensajes potencialmente fraudulentos.

WhatsApp desarrolla soluciones para proteger la privacidad de sus usuarios.
WhatsApp desarrolla soluciones para proteger la privacidad de sus usuarios. Imagen generada con la inteligencia artificial de ChatGPT
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • WhatsApp prueba la función 'Scam Alert' con inteligencia artificial para advertir a los usuarios sobre posibles estafas y mensajes fraudulentos de números desconocidos.
  • El sistema analiza la estructura de los chats sospechosos dentro del propio dispositivo sin vulnerar la privacidad, reemplazando las alertas de seguridad anteriores.
  • De aprobarse, la actualización se implementará de forma general para frenar el avance de los ciberdelitos y reforzar la protección de datos personales a nivel global.
Resumen generado con IA

Los desarrolladores de WhatsApp no se quedan quietos y siguen buscando hacer frente a las estafas que se suscitan por sus redes. Para crear un espacio seguro de comunicación para sus usuarios, los programadores y estrategas de WhatsApp trabajan para reducir el spam y los mensajes no deseados que pueden enviarse mediante la aplicación. Actualmente, una función de seguridad con inteligencia artificial se encuentra en su etapa de prueba.

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Tal como sucede con los mensajes de texto y con las llamadas, advierte WhatsApp, cualquiera que tenga tu número podrá contactarte a través del servicio de Meta. Esto implica que no es necesario que tengas un contacto guardado para que pueda enviarte textos o contenido de otro tipo.

WhatsApp activa la protección contra estafas

“Es posible que algunas personas te envíen mensajes porque quieren engañarte para que des información personal o financiera, o porque quieren difundir información errónea. Las estafas pueden ocurrir en cualquier parte y afectar a cualquier persona”, explica WhatsApp. Pero todas las cuentas pueden protegerse sabiendo a qué señales prestar atención.

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Scam Alert es la función que se encuentra en su fase de prueba. WhatsApp está monitoreando cómo funciona este servicio que incorpora inteligencia artificial para revisar mensajes de números no agendados. Se verifican determinadas partes del mensaje para detectar si hay algo sospechoso que pueda indicar un probable engaño o estafa.

Cómo funciona Scam Alert para evitar estafas en WhatsApp

Scam Alert busca hacer frente a una de las problemáticas que más exponen la privacidad, seguridad y datos personales de los usuarios de WhatsApp. Las alertas que se utilizaban hasta hace meses quedaron obsoletas y lo más probable es que siga ocurriendo porque, donde se detecta una pequeña grieta, allí atacan los estafadores virtuales.

Scam Alert funciona mostrando una advertencia dentro de la propia aplicación. Es una señal de alerta que aparece visible únicamente para el receptor del mensaje. Busca disuadir de prestar atención al emisor o, cuanto menos, apunta a que el usuario analice nuevamente si se trata de un mensaje de alguien conocido o esperado o si efectivamente puede convertirse en un peligro.

Para verificar la seguridad de sus usuarios, WhatsApp no saca las conversaciones ni las procesa mediante tecnologías externas. Scam Alert funcionará con una actualización en la propia aplicación en caso de aprobarse y pasar a la instancia generalizada. En el mismo dispositivo funcionará un procedimiento con inteligencia artificial, analizando internamente la estructura de los mensajes antes de emitir la alerta.

Cómo identificar mensajes sospechosos en WhatsApp

Algunas pistas podrían indicar que recibiste un mensaje sospechoso o que el remitente no es de confianza. Presta atención a estas señales del remitente:

  • Errores ortográficos o gramaticales
  • Solicitudes para que toques un enlace, actives nuevas funciones a través de un enlace o descargues una aplicación
  • Solicitudes para que compartas información personal, como números de tarjetas de crédito o de cuentas bancarias, fecha de nacimiento o contraseñas
  • Solicitudes para que reenvíes un mensaje
  • Solicitud de dinero o reclamo de que tienes que pagar para usar WhatsApp
  • El estafador se hace pasar por alguien que conoces
  • Mensajes que hacen referencia a la lotería, el juego, un empleo, una inversión o un préstamo
  • El estafador te escribe para ganarse tu confianza antes de pedirte información personal

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