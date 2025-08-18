Secciones
SociedadActualidad

¿Por qué los expertos recomiendan activar la nueva función de WhatsApp llamada "Privacidad avanzada"?

Esta función innovadora está diseñada para reforzar la seguridad de las conversaciones.

¿Por qué los expertos recomiendan activar la nueva función de WhatsApp llamada Privacidad avanzada?
Hace 4 Hs

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel global, ha dado un paso adelante en la protección de la intimidad de sus usuarios con el lanzamiento de su nueva herramienta denominada "Privacidad avanzada del chat". Esta función innovadora está diseñada para reforzar la seguridad de las conversaciones y brindar un control más profundo sobre el contenido que se comparte, optimizando así la experiencia diaria de quienes utilizan la plataforma.

Alerta de estafas en Whatsapp: la nueva función que busca combatir el creciente número de delitos

Alerta de estafas en Whatsapp: la nueva función que busca combatir el creciente número de delitos

En un entorno digital que exige cada vez mayores garantías de seguridad, esta actualización se suma a una serie de mejoras continuas por parte de WhatsApp para salvaguardar la información personal. La compañía busca asegurar que la comunicación dentro de la aplicación mantenga su carácter confidencial, respondiendo a la necesidad creciente de proteger los datos en línea.

Mayor control y confidencialidad en tus Chats

Al activar la "Privacidad avanzada del chat", los usuarios obtienen la capacidad de restringir acciones clave sobre sus conversaciones. Esta función limita la posibilidad de que otros participantes exporten los chats, descarguen archivos automáticamente en sus dispositivos o utilicen los mensajes con herramientas de inteligencia artificial. Con estas medidas, WhatsApp asegura que "lo que se dice no saldrá de la conversación", fortaleciendo la confidencialidad dentro de la aplicación.

La herramienta es versátil, estando disponible tanto en chats individuales como en grupos. Se considera ideal para contextos sensibles, como grupos de apoyo donde se discuten problemas de salud o la organización comunitaria de temas importantes, especialmente cuando no todos los participantes se conocen bien. Esta funcionalidad ya está habilitada para quienes cuenten con la última versión de la aplicación, marcando un avance significativo en el compromiso de WhatsApp con la privacidad digital.

Activación sencilla para una mayor seguridad de WhatsApp

Activar esta importante función es un proceso directo: basta con ingresar al chat deseado, seleccionar el nombre en la parte superior y acceder a la opción "Privacidad avanzada del chat". Cabe destacar que esta es la versión inicial de la herramienta, y WhatsApp ya ha adelantado que trabaja en futuras actualizaciones que incorporarán más configuraciones para elevar aún más los niveles de protección.

Esta nueva característica es un reflejo del compromiso inquebrantable de la plataforma con la seguridad digital. Se suma a otras herramientas disponibles para que los usuarios mantengan el control sobre sus datos e interacciones en línea.

Temas WhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta de estafas en Whatsapp: la nueva función que busca combatir el creciente número de delitos

Alerta de estafas en Whatsapp: la nueva función que busca combatir el creciente número de delitos

¿Se desvió del camino el UBER? Los consejos de seguridad que debés tener en cuenta

¿Se desvió del camino el UBER? Los consejos de seguridad que debés tener en cuenta

WhatsApp podría ser el culpable: cómo configurar la app para liberar espacio en tu celular

WhatsApp podría ser el culpable: cómo configurar la app para liberar espacio en tu celular

La Anmat prohibió un suplemento dietario por riesgos para la salud

La Anmat prohibió un suplemento dietario por riesgos para la salud

Un estudio revela para qué usan las redes sociales los jóvenes argentinos

Un estudio revela para qué usan las redes sociales los jóvenes argentinos

Lo más popular
Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos
1

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
2

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
3

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
4

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
5

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos
6

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Más Noticias
Cómo funcionará la Boleta Única de Papel: lo que tenés que saber para votar en octubre en Tucumán

Cómo funcionará la Boleta Única de Papel: lo que tenés que saber para votar en octubre en Tucumán

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Comentarios