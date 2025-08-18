¿Por qué los expertos recomiendan activar la nueva función de WhatsApp llamada "Privacidad avanzada"?

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel global, ha dado un paso adelante en la protección de la intimidad de sus usuarios con el lanzamiento de su nueva herramienta denominada "Privacidad avanzada del chat". Esta función innovadora está diseñada para reforzar la seguridad de las conversaciones y brindar un control más profundo sobre el contenido que se comparte, optimizando así la experiencia diaria de quienes utilizan la plataforma.