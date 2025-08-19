Cómo saber si una aplicación puede robar tus datos personales en el celular

Las apps móviles son compañeras indispensables para realizar diversas actividades, tanto en el ámbito personal como en el profesional. A través de ellas, es posible efectuar operaciones bancarias mediante homebanking, comprar, disfrutar de una serie o película, consultar un mapa urbano, conocer a alguien o acceder a programas de descuentos.
Las aplicaciones son innumerables; sin embargo, no todas ofrecen seguridad. Entre la vasta variedad disponible, algunas tienen el propósito de sustraer información personal de los usuarios, pero, afortunadamente, existe una manera de identificar esta actividad ilícita.
En este punto, cada individuo que posee un smartphone tiene cierto nivel de experiencia cuando se trata de descargar, instalar y empezar a usar una aplicación, sin importar su categoría.
Cómo detectar si una aplicación te puede robar los datos personales del celular
Existen un conjunto de características que ayudarán al usuario a detectar si se trata de una versión ilegal. A continuación, todos los detalles que se puede tener en cuenta a la hora de instalar una app nueva en el celular.
Revisiones y calificaciones. Es importante leer los comentarios en los casos de aplicaciones que no son reconocidas a nivel mundial, como por ejemplo, Spotify, Instagram, X, TikTok, entre otras. Las que son legítimas cuentan con una gran cantidad de reseñas, ya sean positivas o negativas. ¿Cómo detectar si es una falsa? Puede tener una cantidad inusual de muchos comentarios que parecen genéricos o repetitivos.
Errores de funcionamiento. Este aspecto es fundamental. Si se trata de una aplicación que posee varios errores en su presentación o desarrollado de manera poca profesional: errores de tipeo, de diseño, interfaz, entre otras, hay que tener cuidado. Todas son señales de alerta, ya que una empresa legítima revisa una innumerable cantidad de veces su producto antes de lanzarlo al mercado digital.
Permisos excesivos. La mayoría de las aplicaciones solicitan permisos para su correcto funcionamiento. Cuando una app lo hace de manera reiterada y parecen innecesarios para su funcionalidad, es otra bandera roja de que se podría tratar de una app fake porque está intentando acceder a información personal sin justificación.
Falta de información. Para asegurarse de que una compañía pequeña sea legítima, es importante verificar su información en la tienda de aplicaciones. Si faltan datos como sitio web, dirección de correo electrónico, contacto o es poco claro, es un gran indicio de que no es confiable.
Promesas dudosas. Si la nueva aplicación promete resultados rápidos y algunos milagrosos, como perder peso en pocos días, ganar dinero fácil o acceder a contenido pago de forma gratuita, es un gran indicio de que se trata de una app falsa. Las legítimas se centran en valor real a sus usuarios y no hacer promesas difíciles de cumplir. Otro dato para tener en cuenta, es si la suscripción a una versión mejorada es costosa. Lo ideal es siempre investigar de antemano y ver las opiniones de otros usuarios con respecto a cada programa antes de descargarlo.