Surgió en Natación, jugó tres Mundiales con Los Pumas y cambió el scrum por los escenarios: la historia de Omar Hasan
Llegó al rugby casi por casualidad y terminó construyendo una carrera que lo llevó a la Naranja, Los Pumas y la elite francesa. En una visita fugaz a Tucumán, recorrió los recuerdos de una vida a la que le gusta volver, aunque nunca quedó atado a ella.
Resumen para apurados
- Durante una visita a Tucumán, el ex pilar de Los Pumas Omar Hasan repasó su carrera de tres Mundiales y su posterior transición a los escenarios artísticos.
- Surgido en Natación y Gimnasia y figura de la Naranja, Hasan llegó a la élite del rugby francés, donde fue considerado el mejor pilar del mundo antes de su retiro.
- Su historia destaca como un caso singular de reinvención profesional, consolidando un legado deportivo en la provincia que hoy trasciende a través de su faceta musical.
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