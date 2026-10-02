Gerardo Huesen: "Juan Grabois es un cobarde por amenazar como lo hizo"
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Resumen para apurados
- El diputado Gerardo Huesen (LLA) tildó de cobarde a Juan Grabois en el Congreso tras recibir amenazas, afirmando que la oposición pierde la calle y el relato.
- El cruce se dio en la Cámara de Diputados durante una tensa jornada que derivó en pedidos para expulsar al dirigente peronista de las instalaciones del recinto.
- La confrontación profundiza la polarización entre el oficialismo libertario y los movimientos sociales, anticipando mayores rispideces en el debate legislativo.
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