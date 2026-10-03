HLB: cultivares resistentes plantean desafíos económicos

Lo que vuelve complejas estas decisiones, explican los investigadores, es la naturaleza perenne de los cítricos. Los árboles no necesitan ser retirados al final de cada temporada y pueden albergar la infección durante años, con una reducción progresiva de los rendimientos y de la calidad de la fruta, por lo que la adopción inmediata de nuevos cultivares rara vez constituye una decisión financieramente conveniente. Los huertos de cítricos y otros cultivos perennes requieren importantes inversiones iniciales, mientras que los árboles recién plantados no generan ningún rendimiento durante los primeros años y pueden tardar más de una década en alcanzar su plena madurez. Dejar en el suelo un cultivo enfermo, pero que aún es productivo, puede ser preferible a replantar de inmediato, debido a estos patrones de rendimiento propios de los sistemas perennes, señala el estudio.