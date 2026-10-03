El embajador de la India visitó el Ipaat, y destacó la política sucroalcoholera provincial

El Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) recibió al embajador de la India en la Argentina, Ajaneesh Kumar, en el marco de su visita protocolar a la provincia de Tucumán.
El embajador fue acompañado por la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, Virginia Ávila. En el encuentro estuvieron presentes las autoridades del Ipaat: el gerente, Jorge Etchandy; el vicepresidente, Ricardo Véliz; el director, Bernabé Alzabé; el jefe del área técnica y operativa, Jorge Soria, y técnicos del instituto. También participó el presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, José Guillermo Godoy.
La visita tuvo como objetivo fortalecer el vínculo entre Tucumán y la India a partir de las experiencias de ambos territorios en la industria cañera, luego de una reunión que el embajador mantuvo al mediodía con el gobernador, Osvaldo Jaldo. Durante el encuentro con las autoridades del Ipaat se analizaron políticas vinculadas con la producción de azúcar y el desarrollo del bioetanol.
“Visité el Ipaat para ver cuáles son las posibilidades de cooperación entre Tucumán y la India, porque esta provincia está haciendo cosas excelentes, tanto en producción de azúcar como en bioetanol. En la India tenemos casi la misma política: estamos utilizando bioetanol y tenemos una política de avanzar en el porcentaje de mezcla en la gasolina en el futuro, al igual que Tucumán”, sostuvo Kumar.
Durante la reunión también se abordaron alternativas de capacitación para profesionales y estudiantes tucumanos, mediante programas de becas que ofrece la India a la Argentina. La propuesta apunta a profundizar conocimientos vinculados con la industria azucarera y sus distintos procesos. “La India tiene becas que ofrecemos a la Argentina y, en este caso, a la provincia de Tucumán. Me encantaría recibir postulantes que vayan a utilizar esta beca para hacer estudios en el rubro del azúcar y en lo que pertenece a la industria azucarera”, manifestó.
El intercambio también contempla la posibilidad de promover visitas recíprocas entre representantes de la industria de ambos países, con el objetivo de conocer experiencias, prácticas productivas y tecnología aplicada al sector.
Por otro lado, el Ipaat presentó ante el embajador la matriz productiva de la caña de azúcar en Tucumán y destacó el rol de la agroindustria sucroalcoholera como motor de desarrollo regional y su contribución a la matriz energética nacional a través del bioetanol. Durante la exposición se subrayaron las funciones del instituto como articulador clave entre industriales, cañeros y el Estado, con el objetivo de fortalecer la industria y proyectar su crecimiento hacia nuevos mercados.
La visita adquirió especial relevancia al considerar que la India es uno de los mayores productores de caña de azúcar del mundo, lo que convierte este intercambio en una oportunidad única para compartir experiencias productivas y explorar nuevas vías de cooperación en innovación, en sustentabilidad y en comercio internacional.
Desde el Ipaat destacaron que este encuentro no solo consolidó los lazos diplomáticos entre Argentina e India, sino que también abrió un espacio de diálogo para potenciar la agroindustria tucumana en un escenario global cada vez más orientado hacia las energías limpias y renovables.
Por otro lado, el organismo comunicó sobre el avance de la zafra 2026 y su desarrollo. La zafra en Tucumán cerró los últimos días de septiembre con algunas precipitaciones que ocasionaron paradas en algunos ingenios, mientras que el resto mantuvo sus operaciones con normalidad. A pesar de estas interrupciones puntuales, la campaña continúa avanzando y ya acumula 149 días de actividad desde su inicio, lo que consolida el ritmo de la molienda en la provincia.
Según los datos productivos informados al Ipaat, la zafra de la provincia presenta un avance del 69% respecto de lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), de 19.650.000 toneladas de caña de azúcar. Hasta el 1 de octubre, los 14 ingenios habían molido 13.568.375 toneladas de caña bruta.
En cuanto a la producción de azúcar físico, Tucumán registró un total de 1.044.256 toneladas. En este valor se incluye la suma de los distintos tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios, con los siguientes guarismos: azúcar blanco común tipo A, 683.592 toneladas; azúcar crudo, 212.882 toneladas; azúcar orgánico, 39.424 toneladas, y azúcar refinado, 108.358 toneladas.
La campaña de producción de alcohol avanza con nueve destilerías activas. Hasta la fecha se elaboraron 214.603.157 litros de alcohol hidratado y 136.378.806 litros de alcohol anhidro o deshidratado (bioetanol), que se utilizan para la mezcla con naftas.
En las provincias de Salta y Jujuy, la zafra lleva 142 días desde su inicio y, de acuerdo con los datos informados al Ipaat, los cinco ingenios llevan molidas 5.717.057 toneladas de caña bruta, lo que representa un avance de zafra del 76% respecto de las estimaciones de materia prima disponible informadas por las entidades que representan a los ingenios de esas provincias. En cuanto a la producción de azúcar físico, se produjeron 423.840 toneladas. La campaña de producción de alcohol avanza con cinco destilerías activas: hasta la fecha se elaboraron 138.696.929 litros de alcohol hidratado y 102.830.101 litros de alcohol deshidratado o anhidro (bioetanol), también destinados a la mezcla con naftas.
Por otro lado, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, publicó los nuevos valores mínimos de adquisición del bioetanol para octubre de 2026, en el marco de la Ley Nº 27.640 de Biocombustibles. El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se fijó en $ 1.083,222 por litro, y el elaborado a base de maíz, en $ 992,806 por litro. Ambos precios regirán durante todo el mes de octubre y hasta la publicación de un nuevo valor que los reemplace. Además, se dispuso que el plazo de pago no podrá exceder los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente.
La resolución 270/2026, firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, y publicada en el Boletín Oficial el 1 de octubre de 2026, establece el nuevo esquema de actualización para los valores de los biocombustibles en el país.