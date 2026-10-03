El embajador de la India visitó el Ipaat, y destacó la política sucroalcoholera provincial

Por otro lado, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, publicó los nuevos valores mínimos de adquisición del bioetanol para octubre de 2026, en el marco de la Ley Nº 27.640 de Biocombustibles. El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se fijó en $ 1.083,222 por litro, y el elaborado a base de maíz, en $ 992,806 por litro. Ambos precios regirán durante todo el mes de octubre y hasta la publicación de un nuevo valor que los reemplace. Además, se dispuso que el plazo de pago no podrá exceder los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente.