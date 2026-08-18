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La ex pareja de Fernando Cerimedo lo acusó por el ataque a balazos: “Si no fingía estar muerta, me remataban”

Nadia Beller habló desde el hospital tras recibir cuatro disparos en Bolivia y aseguró que el consultor político la envió al lugar donde fue atacada con la promesa de que estaría escoltada. También denunció supuestos hechos de corrupción y pidió protección internacional.

Fernando Cerimedo y Nadia Beller: qué se conoce de su relación
Fernando Cerimedo y Nadia Beller: qué se conoce de su relación
Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • Nadia Beller acusó en Bolivia a su expareja, el consultor Fernando Cerimedo, de encargar el ataque a tiros que sufrió frente a un hotel para silenciarla.
  • La víctima sobrevivió fingiendo estar muerta tras recibir cuatro disparos de sicarios en moto. Afirmó que le robaron el celular con pruebas de supuesta corrupción.
  • Beller solicitó medidas cautelares a la CIDH por temor a un nuevo atentado, mientras la justicia investiga el hecho y las presuntas influencias políticas del consultor.
Resumen generado con IA

Nadia Beller, ex pareja del consultor político Fernando Cerimedo, habló desde el hospital donde permanece internada tras recibir cuatro disparos y acusó al ex asesor de Javier Milei de estar detrás del ataque que sufrió en Bolivia.

La mujer calificó el episodio como una “tentativa de feminicidio” y aseguró que logró sobrevivir porque fingió estar muerta cuando los atacantes comenzaron a dispararle frente a un hotel.

“Yo fingí, me tiré al piso y fingí que me mataron. Me quedé sin moverme y un sicario titubeó si se acercaba y me remataba”, relató Beller en declaraciones al canal boliviano DTV.

Según su versión, llegó hasta el hotel por indicación de Cerimedo, quien le habría asegurado que contaría con protección policial. “Me mintió de que me mandó con escoltas. Me dijo que estaba escoltada por policías, lo cual es falso”, sostuvo.

Aseguró que está embarazada de Cerimedo

Durante la entrevista, Beller afirmó que convivía con Cerimedo y reveló que está embarazada de cuatro semanas. También sostuvo que anteriormente había sufrido un episodio de violencia por parte del consultor.

“Hubo un incidente en que él me mentía en su relación con su anterior pareja”, señaló.

La mujer aseguró además que tiene miedo de permanecer internada en el hospital porque considera que podrían intentar atacarla nuevamente. Por ese motivo, pidió protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Es muy fácil poder entrar” al centro de salud para eliminarla, afirmó.

Denunció que le robaron el celular

Beller también vinculó el ataque con información que, según dijo, tenía almacenada en su teléfono celular. De acuerdo con su relato, después de los disparos los atacantes le quitaron el aparato.

“Lo primero que hicieron fue retirarme el celular”, afirmó.

La mujer aseguró que en ese dispositivo tenía pruebas sobre el ataque que sufrió y sobre otros hechos que calificó como casos de corrupción en Bolivia.

“Lo filtré hace unos días, y tenía pruebas de otras situaciones, sobre el oro”, agregó.

Beller también mencionó una denuncia vinculada con el combustible y afirmó que había sido ella quien había filtrado esa información.

“En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo”

En otro tramo de la entrevista, la ex pareja de Cerimedo lanzó una fuerte acusación contra el poder político boliviano y sostuvo que el consultor tendría una influencia decisiva sobre el Gobierno.

“En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo”, afirmó.

Sus declaraciones se producen después del ataque ocurrido el lunes por la noche, cuando dos hombres disfrazados de repartidores balearon a Beller en las inmediaciones de un hotel.

La investigación judicial busca determinar quién ordenó el ataque y cuáles fueron los motivos. Mientras permanece internada, Beller pidió que la fiscalía y los medios continúen investigando el caso y sostuvo que teme por su vida.

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