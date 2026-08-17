Ciberdelincuentes se hacen pasar por ARCA para robar dinero y datos: cómo funciona la estafa del correo falso
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero advirtió sobre una nueva modalidad de phishing que utiliza correos electrónicos falsos para cobrar supuestos aranceles aduaneros. Los delincuentes también solicitan fotos del DNI y otros datos personales.
Resumen para apurados
- ARCA alertó en Argentina sobre correos falsos que exigen hasta $200.000 y fotos del DNI por supuestas encomiendas retenidas para robar dinero e información personal.
- La maniobra opera mediante sitios web clonados con logos oficiales donde las víctimas ingresan datos confidenciales creyendo que liberan paquetes retenidos en la Aduana.
- El robo de documentos facilita futuros fraudes financieros o suplantación de identidad, por lo que las autoridades recomiendan verificar trámites solo en canales oficiales.
Una nueva estafa digital que suplanta la identidad de ARCA pone en alerta a los contribuyentes argentinos. Los ciberdelincuentes envían correos electrónicos que aparentan ser comunicaciones oficiales del organismo y reclaman el pago de supuestos aranceles aduaneros por encomiendas internacionales retenidas.
El fraude no apunta solamente a conseguir dinero. En algunos casos, los delincuentes también solicitan una foto del DNI de ambos lados, además de información personal, con el objetivo de obtener datos que luego pueden utilizar para nuevos intentos de fraude o robo de identidad.
Los montos exigidos varían, aunque en casos detectados rondan los $200.000. La combinación de un pedido de dinero con la obtención de documentación personal convierte a esta modalidad en una amenaza especialmente peligrosa.
Cómo funciona la estafa de ARCA
La maniobra comienza con un correo electrónico falso que llega a la bandeja de entrada de la víctima. El mensaje utiliza logos, colores y un lenguaje formal para aparentar que fue enviado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
El correo informa que una supuesta encomienda internacional quedó retenida en la Aduana y señala que es necesario pagar un arancel para poder liberarla.
El objetivo es generar preocupación y urgencia para que la persona actúe sin verificar la información.
El mensaje incluye un enlace que lleva a una página web falsa, diseñada para imitar el sitio oficial de ARCA.
Una vez allí, la víctima encuentra un formulario en el que se solicitan datos como:
Nombre y apellido.
CUIT.
Número de teléfono.
Dirección.
Datos personales adicionales.
Información relacionada con el supuesto envío.
Una fotografía del DNI, de ambos lados.
Finalmente, el sitio también solicita realizar el pago del supuesto arancel.
La combinación de urgencia, pedido de dinero, enlace externo y solicitud de documentación constituye una de las principales señales de alerta de una estafa de phishing.
Cómo detectar un correo falso de ARCA
Hay varias señales que permiten identificar este tipo de fraude.
Una de las más importantes es el enlace incluido en el correo. Aunque la página tenga el logo y los colores de ARCA, eso no significa que sea oficial. Los delincuentes pueden copiar fácilmente el diseño de una página legítima.
También hay que prestar atención a la dirección del sitio web. Las páginas fraudulentas suelen utilizar dominios que imitan a los oficiales, con pequeñas modificaciones, letras cambiadas o dominios alternativos.
Otro indicio es el lenguaje utilizado. Los mensajes que buscan generar miedo o presión mediante frases como "último aviso", "pago urgente" o "su encomienda será devuelta" deben ser considerados sospechosos.
Ante una comunicación de este tipo, no hay que ingresar al enlace del correo. La recomendación es cerrar el mensaje e ingresar directamente a los canales oficiales de ARCA para comprobar si existe realmente alguna notificación pendiente.
ARCA y el pedido de datos personales
Una de las principales alertas de esta estafa es el pedido de una foto del DNI por ambos lados.
El documento contiene una gran cantidad de información personal que puede ser utilizada por delincuentes para intentar hacerse pasar por otra persona.
Con esos datos, los estafadores pueden intentar realizar nuevas maniobras, como solicitar productos financieros, abrir cuentas, contratar servicios o complementar información obtenida previamente mediante otras filtraciones y estafas.
Por eso, nunca conviene enviar una fotografía del DNI a través de un enlace recibido inesperadamente por correo electrónico.
Qué hacer si recibiste el correo falso
Si recibiste un mensaje que aparenta ser de ARCA y reclama dinero por una encomienda internacional, no hagas clic en el enlace ni completes el formulario.
Tampoco hay que descargar archivos adjuntos, responder el correo ni proporcionar fotografías del DNI u otros documentos.
La forma más segura de verificar la información es ingresar manualmente al sitio oficial del organismo y revisar si existe una notificación real.
Si ya ingresaste datos personales, es recomendable extremar los controles sobre las cuentas bancarias y otros productos financieros.
Qué hacer si ya pagaste o entregaste el DNI
Si la persona realizó un pago a través del sitio falso, debe contactar inmediatamente al banco, la tarjeta o la billetera virtual utilizada para efectuar la operación.
Es importante explicar que se trató de una estafa y consultar si existe alguna posibilidad de bloquear o revertir la transacción.
También hay que conservar toda la evidencia: el correo recibido, capturas de pantalla, dirección del sitio falso, comprobantes de pago y cualquier conversación relacionada con la maniobra.
Si se entregó una fotografía del DNI, conviene además monitorear la información financiera y crediticia para detectar posibles operaciones no autorizadas.
La principal recomendación para evitar el phishing
El phishing se basa en engañar a la víctima para que entregue información o dinero creyendo que está interactuando con una institución legítima.
Por eso, la principal defensa es no actuar bajo presión. Ante cualquier supuesto aviso de ARCA que reclame dinero o documentación, hay que verificar la información por canales oficiales antes de hacer clic, pagar o entregar datos personales.
El logo, los colores y el aspecto de una página web no garantizan que sea verdadera. En estos casos, tomarse unos minutos para comprobar el origen del mensaje puede evitar una pérdida de dinero y, especialmente, la exposición de información personal.