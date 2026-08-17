Jaldo sostuvo que falta tecnología contra los vuelos narco

El gobernador Osvaldo Jaldo analizó las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno de Tucumán junto con el Gobierno nacional y las provincias de la región, en el marco de las acciones acordadas por el Consejo de Seguridad del Norte. “Tenemos que mejorar la radarización del norte argentino. No puede llegar una avioneta con drogas a la frontera, mucho menos a Tucumán. Es decir, que ha pasado Tucumán, que ha pasado Salta y que está pasando y llegando a Tucumán. Es decir, que está faltando tecnología para poder detectar esas avionetas y tener políticas de seguridad que las podamos parar, secuestrar las drogas y detener a quienes están involucrados”, dijo.