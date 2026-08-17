Política

Jaldo sostuvo que falta tecnología contra los vuelos narco

El gobernador destacó los resultados del Operativo Lapacho y los controles establecidos en el límite norte de la provincia.

Osvaldo Jaldo.
Osvaldo Jaldo.
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reclamó mayor radarización y tecnología en el norte argentino para detectar y frenar vuelos vinculados al narcotráfico.
  • En el marco del Consejo de Seguridad regional, Jaldo destacó el avance del Operativo Lapacho con escáneres y perros detectores en los límites provinciales.
  • La demanda busca coordinar con la Nación y provincias vecinas para blindar el espacio aéreo e interceptar cargamentos ilícitos antes de su ingreso a la región.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo analizó las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno de Tucumán junto con el Gobierno nacional y las provincias de la región, en el marco de las acciones acordadas por el Consejo de Seguridad del Norte. “Tenemos que mejorar la radarización del norte argentino. No puede llegar una avioneta con drogas a la frontera, mucho menos a Tucumán. Es decir, que ha pasado Tucumán, que ha pasado Salta y que está pasando y llegando a Tucumán. Es decir, que está faltando tecnología para poder detectar esas avionetas y tener políticas de seguridad que las podamos parar, secuestrar las drogas y detener a quienes están involucrados”, dijo.

En relación con las medidas adoptadas en Tucumán, Jaldo destacó los resultados del Operativo Lapacho y los controles establecidos en el límite norte de la provincia: “hemos mejorado sustancialmente con el Operativo Lapacho y cuidamos la frontera norte de la provincia de Tucumán”. “Tenemos escáner para camiones de gran porte, tenemos escáner manuales para poder escanear todos los bultos que vienen en los camiones y en los colectivos”.

También destacó la utilización de canes adiestrados para la detección de sustancias ilícitas en los principales corredores de ingreso a la provincia.

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