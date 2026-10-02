Condenaron a dos barrabravas de San Martín por un millonario robo

“En el presente caso, ha quedado acreditada la intervención plural, simultánea y coordinada de al menos tres sujetos en el lugar del hecho. Díaz aportó la logística de transporte, acercando al autor material (no identificado) al sitio de ingreso y manteniéndose a la espera en el Fiat Argo para asegurar una rápida huida del lugar, mientras que su cómplice garantizó la seguridad del operativo actuando como campana y cobertura perimetral a bordo del Mercedes Benz B200”, indicó.