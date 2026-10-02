Condenaron a dos barrabravas de San Martín por un millonario robo

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán condenó a dos barrabravas de San Martín por participar en el robo de $134 millones a una distribuidora de alimentos ocurrido en diciembre.
- La banda realizó un boquete en el techo tras coordinar logística con vehículos. Uno de los condenados recibió prisión condicional y el otro, con antecedentes, prisión efectiva.
- La investigación continúa abierta para identificar a otros tres cómplices, entre ellos dos sospechosos cordobeses y un empleado que habría actuado como entregador del botín.
Con un sofisticado plan, en diciembre del año pasado, una banda dio un importante golpe. Sus integrantes se apoderaron de $134 millones de una distribuidora y escaparon. Luego de una larga investigación, la Justicia condenó a dos barrabravas de San Martín, pero la pesquisa continúa: los investigadores tratan de identificar a por lo menos otras tres personas que participaron del robo.
Según la acusación presentada por la auxiliar Julieta Diosque, siguiendo las instrucciones del fiscal Carlos Saltor, Martín “El Gordo” Díaz, al mando de un Fiat Argo rojo y acompañado por otro hombre no identificado, estacionó el vehículo en Asunción al 700.
El desconocido descendió del automóvil, cruzó la calle, colocó una escalera sobre la tapia de un domicilio e ingresó, por la parte trasera, al predio de una distribuidora de alimentos ubicada en Marcos Paz al 1.700. A través de un boquete realizado en el techo del depósito, el delincuente ingresó a la oficina de Tesorería y se apoderó de $134 millones.
Los investigadores sostuvieron que el robo fue planificado por al menos cinco personas. Hubo un entregador que nunca pudo ser identificado y que aún trabajaría en la empresa, dos cordobeses que llegaron a Tucumán para cometer el ilícito y otro comprovinciano que brindó asistencia durante la ejecución del golpe.
Al referirse a las pruebas, la representante del Ministerio Público mencionó el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, que permitió identificar los medios de movilidad utilizados para perpetrar el ilícito.
“En el presente caso, ha quedado acreditada la intervención plural, simultánea y coordinada de al menos tres sujetos en el lugar del hecho. Díaz aportó la logística de transporte, acercando al autor material (no identificado) al sitio de ingreso y manteniéndose a la espera en el Fiat Argo para asegurar una rápida huida del lugar, mientras que su cómplice garantizó la seguridad del operativo actuando como campana y cobertura perimetral a bordo del Mercedes Benz B200”, indicó.
Díaz se declaró culpable y, mediante un juicio abreviado, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Además, aceptó cumplir con una reparación económica que consistió en la entrega de un vehículo importado y la suma de $6 millones.
El primer condenado por este caso fue Gastón Ricardo Perpiñal, quien recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. No pudo acceder a una condena de ejecución condicional porque ya había recibido ese beneficio en 2021.