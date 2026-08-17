Luego de lucirse en la serie de Moria Casán: Sofía Gala contó cómo fue su lucha contra las adicciones

La percepción del límite no resultó evidente de forma inmediata, sino que se manifestó mediante una acumulación de pérdidas afectivas. La soledad extrema y la imposibilidad de ver a sus seres queridos marcaron el comienzo de su cambio de rumbo. Al reflexionar sobre la potencia adictiva del narcótico, la actriz sentenció: “Tocar el fondo no es claro, a mí me pasó que fue progresivo. La cocaína es la droga más oscura. Tenés la heroína en Europa y en Latinoamérica está la cocaína que es la más adictiva de todas". Luego añadió con pesar: "Me acuerdo de una imagen: mi mamá hablando de mí cruelmente y de mis adicciones con Jorge Rial; yo sin poder ver a mi hija porque estaba en consumo, mi hija lejos y yo escondida en mi casa, metida adentro de una cama consumiendo”.