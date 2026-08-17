Luego de lucirse en la serie de Moria Casán: Sofía Gala contó cómo fue su lucha contra las adicciones

Resumen para apurados
- La actriz Sofía Gala relató en televisión su pasada lucha contra la adicción a la cocaína y cómo tocó fondo antes de recuperarse, tras el éxito de la serie sobre Moria Casán.
- La artista detalló el deterioro progresivo de sus vínculos familiares, el impacto en la crianza de su hija y las crisis mediáticas que atravesó durante sus años de consumo.
- Consolidada en su carrera actoral, la intérprete busca visibilizar los riesgos del consumo problemático y consolidar una etapa de estabilidad personal y profesional.
La actriz Sofía Gala Castiglione atraviesa un presente exitoso gracias a su trabajo actoral interpretando a su madre en la producción biográfica sobre Moria Casán. El reconocimiento surge luego de superar una etapa personal compleja marcada por el consumo problemático de estupefacientes. La actriz recordó su pasado turbulento donde la dependencia química afectó sus vínculos familiares y su estabilidad emocional.
La actriz estuvo en PH, el programa de Andy Kusnetzoff, y allí reconstruyó el camino descendente rumbo a una crisis profunda que casi le arrebata todo lo valioso de su existencia. Los años de excesos quedaron atrás luego de un proceso de recuperación que hoy permite ver la realidad con mayor nitidez y esperanza.
El peor momento y cómo buscó ayudo Sofía Gala
La intérprete describió el inicio de su calvario como una transición lenta rumbo al aislamiento total. Durante ese periodo, defendía fervientemente el uso de polvos blancos sin percibir el daño inminente que provocaban en su psiquis. Ella afirmó: “Pensaba ‘Listo, me quedo acá hasta que me muera, total el afuera se terminó, mi hija no puede estar conmigo, estoy hundida’. Yo al principio cuando empecé a consumir y no me hacía tan mal, era la defensora número uno y decía ‘¿Cómo no tomás cocaína? Es la salvación de todo’”.
La dinámica familiar sufrió alteraciones graves debido a las conductas erráticas de la joven madre. El cuidado de su descendiente quedaba supeditado a los momentos de sobriedad antes de retomar las salidas nocturnas interminables. Respecto a esa época, relató: “Había toda una cosa descontrolada: yo tenía tres días a mi hija y en el momento en el que se la entregaba al papá, me iba de gira cuatro días, hacía cualquiera y volvía medio…”.
El quiebre definitivo bajo las luces
Uno de los instantes más dolorosos ocurrió frente a las cámaras de televisión en un estudio compartido con su madre, situación retratada en la serie de Moria. La tensión mediática expuso la fragilidad de su salud ante miles de espectadores. Sofía Gala recordó aquel evento traumático: "Yo llegué y ella ya estaba sacada. Me empezó a bardear en vivo y yo me quedé callada. Fue en vivo y me quedé callada porque estaba re fisurada. o sea, estaba en otro planeta. Esa fue una gran tocada de fondo".
La percepción del límite no resultó evidente de forma inmediata, sino que se manifestó mediante una acumulación de pérdidas afectivas. La soledad extrema y la imposibilidad de ver a sus seres queridos marcaron el comienzo de su cambio de rumbo. Al reflexionar sobre la potencia adictiva del narcótico, la actriz sentenció: “Tocar el fondo no es claro, a mí me pasó que fue progresivo. La cocaína es la droga más oscura. Tenés la heroína en Europa y en Latinoamérica está la cocaína que es la más adictiva de todas". Luego añadió con pesar: "Me acuerdo de una imagen: mi mamá hablando de mí cruelmente y de mis adicciones con Jorge Rial; yo sin poder ver a mi hija porque estaba en consumo, mi hija lejos y yo escondida en mi casa, metida adentro de una cama consumiendo”.