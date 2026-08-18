Moria Casán, la estrella que se reinventa para nunca dejar de brillar

En su trayecto de casi seis décadas aparecen la exuberante primera vedette de la revista porteña en su mejor momento; la modelo de publicidades; la actriz dramática y cómica (imperdible en “Brujas” y en cartel con “Cuestión de género”): la referencia de la picaresca nacional en el cine de la mano de Gerardo Sofovich y junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel; la conductora de ciclos de entrevistas (en “A la cama con Moria” tuvo incluso al tucumano Ezequiel Ávila Gallo entre sus sábanas y ahora encabeza “La mañana con Moria” por eltrece); la empresaria que inauguró la primera playa con topless permitido de la costa atlántica (Franka, en 1994), la protagonista de amores apasionados con Mario Castiglione (el padre de Sofía Gala), Luis Vadalá y Pato Galmarini (aunque su primer marido fue el poco conocido empresario y fabricante de ropa de origen yugoslavo Juan Carlos Bojanich, con quien se casó en 1971 y se separó al año siguiente), la jurado implacable, y precisa y sarcástica, y la dueña de frases que pasaron al colectivo imaginario y se transformaron en memes (“Si querés llorar, llorá”, como contundente ejemplo).