Moria Casán, la estrella que se reinventa para nunca dejar de brillar

Resumen para apurados
- Moria Casán celebró sus 80 años el 16 de agosto en Argentina, consolidada como una figura emblemática del espectáculo nacional y homenajeada por colegas del medio.
- Con casi seis décadas de trayectoria, pasó del teatro de revista a la televisión y el cine, mientras Netflix triunfa con una serie biográfica inspirada en su vida.
- Consagrada como ícono cultural y de la comunidad LGBTI+, su vigencia y capacidad de reinvención garantizan su influencia indiscutible en la cultura pop argentina.
Aún no trascendieron imágenes de la celebración del domingo de Moria Casán, cuando cumplió 80 años, pero su vida está plagada de fotos. Es que la existencia de La One, siempre vigente, es inseparable de su exposición pública y de su construcción de figura clave en el universo del espectáculo argentino.
Nació el 16 de agosto de 1946 y se erigió como una figura disruptiva en cuanto territorio artístico pisó. Pero antes de ser conocida, tuvo un pasado como Ana María Casanova, su nombre real que mutó al apodo que la acompaña toda la vida y a la síntesis abreviada de su apellido, a sugerencia del productor Carlos A. Petit.
Era la hija única de la ama de casa Rosa Faga y del oficial del Ejército Juan Casanova, y estudió piano y baile. Al terminar el secundario, comenzó la carera de Abogacía, pero quedó trunca porque a fines de los 60 debutó en el teatro El Nacional, primero dentro del cuerpo de baile y en década siguiente como figura central.
En su trayecto de casi seis décadas aparecen la exuberante primera vedette de la revista porteña en su mejor momento; la modelo de publicidades; la actriz dramática y cómica (imperdible en “Brujas” y en cartel con “Cuestión de género”): la referencia de la picaresca nacional en el cine de la mano de Gerardo Sofovich y junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel; la conductora de ciclos de entrevistas (en “A la cama con Moria” tuvo incluso al tucumano Ezequiel Ávila Gallo entre sus sábanas y ahora encabeza “La mañana con Moria” por eltrece); la empresaria que inauguró la primera playa con topless permitido de la costa atlántica (Franka, en 1994), la protagonista de amores apasionados con Mario Castiglione (el padre de Sofía Gala), Luis Vadalá y Pato Galmarini (aunque su primer marido fue el poco conocido empresario y fabricante de ropa de origen yugoslavo Juan Carlos Bojanich, con quien se casó en 1971 y se separó al año siguiente), la jurado implacable, y precisa y sarcástica, y la dueña de frases que pasaron al colectivo imaginario y se transformaron en memes (“Si querés llorar, llorá”, como contundente ejemplo).
Las marquesinas de la avenida Corrientes, Mar del Plata y Villa Carlos Paz (una de las primeras que apostó por esa plaza en verano) ven aún lucir su nombre, pero ya quedaron en el pasado las giras al exterior que la llevaron a París, Las Vegas, Tokio o Valencia. Sex simbol de la generación posterior a Isabel Sarli, su físico y -sobre todo- su forma de ser lograron que nunca pasara inadvertida. Pero en los saludos que recibió se destacaron además aspectos de compañerismo. y amistad.
Mensajes
En momentos en que la serie que lleva su nombre está arrasando en Netflix, una biopic dirigida por Javier Van de Couter donde su personaje es representado por Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth en sus distinta etapas, la estrella fue cobijada por decenas de mensajes de colegas y amigos en las redes sociales, acompañados por retratos. Nora Cárpena (juntas brillaron en “Brujas”) le escribió: “Por tantas horas de camarines compartidas. Tantas charlas, tantos llantos, tantas risas. Gracias por tu energía. Feliz cumple 80 amiga”.
“Feliz cumple @moria_laone. Siempre cada encuentro es una fiesta. Los últimos 20 años fueron un placer cada noche juntos en el Bailando. Qué minon que sos”, fue el texto de Ángel de Brito,
Casán es un ícono de la comunidad LGTBI+, por lo que la transformista La Barby la saludó diciendo: “Sos lo total. Te adoro y admiro desde adolescente. Siempre es felicidad verte inmortalísima Mo. Nuestra primera foto… y vos de Rita Turdero” (uno de los personajes que encarnó la cumpleañera). Y Belén Francese la definió como “comadre adorada”
Leticia Brédice, quien interpreta a Susana Giménez en la serie “Moria”, le deseó “Feliz vida, cumple. Reina generosa, amorosidad, creatividad, sos tan lo más genia. Te amo eternamente, gracias, gracias, gracias por ser tan vos. Leonina amada, feliz cumple, te amo”. A su vez, Vicky Xipolitakis publicó una serie de historias en las que recorría “años llenos de historias, recuerdos y enseñanzas; sos familia, sos eterna, sos irrepetible. Gracias por estar siempre, por haber confiado en mí, por escucharme y por compartirme tu sabiduría”. Y su hermana Stefy admitió que se siente “bendecida de tenerte en mi vida. Qué persona inmensa sos. Que la vida nos encuentre siempre así, juntas, como hace ya tantos años. Te amo, te amamos. Somos luz. Somos alegría, somos pasión, somos buena gente, somos amor, somos familia”. “Muy feliz cumple, mami Mo. Te queremos mucho”, publicó Malena Galmarini, hija de su actual pareja y esposa de Sergio Massa.
Más allá de los buenos deseos, uno de los mensajes más precisos fue el de Cecilia Milone: “Hoy Moria Casán vuelve a nacer. Lleva naciendo 80 veces más todos los renacimientos que ha tenido. Detrás de su personaje veo una mujer que es definitivamente un emblema nacional”. Y nadie puede negarlo.