Tras el feriado, el dólar oficial subió y el "blue" avanzó $10: ¿a cuánto cerraron en Tucumán?

Resumen para apurados
- Tras el feriado, los dólares oficial y blue subieron en el mercado cambiario argentino este 18 de agosto, cerrando a $1.515 y $1.555 por la reactivación de la demanda.
- La rueda operó con un bajo volumen de U$S 343,6 millones en el segmento mayorista, mientras el billete minorista venía de tocar un piso mensual de $1.510 el viernes previo.
- Consultoras y el REM proyectan un dólar mayorista en torno a $1.650 para fin de 2026, lo que abriría debates sobre el atraso cambiario y la competitividad económica.
En la primera rueda hábil tras el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el dólar oficial y el "blue" operaron con subas en el mercado cambiario.
El minorista avanzó cinco unidades y cerró a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). La divisa había sido operada el viernes anterior a $1.510, un piso en el transcurso de agosto.
En tanto, el dólar "blue" sumó $10 y finalizó la jornada a $1.555 para la venta. El dólar informal había anotado un máximo nominal de $1.570 los días 28 y 29 de julio últimos.
En el segmento mayorista, la jornada estuvo marcada por un magro monto operado en el mercado de contado. Se negociaron U$S343,6 millones, unos U$S215 millones o 38,5% menos que el viernes.
En ese contexto, el dólar mayorista finalizó negociado con una ganancia de $7,50, a $1.495.
Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.865,14. De esta manera, el mayorista quedó a $370,14 de ese límite para la flotación administrada.
Nuevo pronóstico para el dólar: cuánto podría valer a fin de 2026, según bancos y consultoras
El dólar mayorista podría cerrar 2026 cerca de los $1.650, de acuerdo con las últimas estimaciones de bancos y consultoras nacionales e internacionales. Las proyecciones anticipan una suba moderada del tipo de cambio para los próximos meses, aunque a un ritmo inferior al de la inflación. El escenario vuelve a poner en discusión el atraso cambiario, la competitividad de la economía argentina y el impacto que tendría una eventual corrección del tipo de cambio sobre los precios.
La última edición del LatinFocus Consensus Forecast, que reúne las estimaciones de más de 50 bancos y consultoras internacionales, proyectó que el dólar mayorista llegará a $1.648,10 a fines de diciembre de 2026.
Para dimensionar la proyección, hay que tener en cuenta que el tipo de cambio mayorista cerró el viernes en $1.487,50. De concretarse la estimación de LatinFocus, el dólar subiría alrededor de 10,8% durante lo que resta del año.
Una previsión similar surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Los analistas consultados por la entidad estimaron un tipo de cambio nominal de $1.652 para diciembre de 2026.
De esta manera, ambos relevamientos coinciden en un escenario de dólar cerca de los $1.650 a fin de año, sin una devaluación brusca.