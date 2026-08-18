Tras el feriado, el dólar oficial subió y el "blue" avanzó $10: ¿a cuánto cerraron en Tucumán?

El dólar mayorista podría cerrar 2026 cerca de los $1.650, de acuerdo con las últimas estimaciones de bancos y consultoras nacionales e internacionales. Las proyecciones anticipan una suba moderada del tipo de cambio para los próximos meses, aunque a un ritmo inferior al de la inflación. El escenario vuelve a poner en discusión el atraso cambiario, la competitividad de la economía argentina y el impacto que tendría una eventual corrección del tipo de cambio sobre los precios.