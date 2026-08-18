Política

Javier Milei apuntó contra los "Chachos" de La Rioja y los calificó como “Plan Platita 2.0”

El mandatario cuestionó la moneda local y criticó al peronismo por la política impulsada por el gobernador Ricardo Quintela.

POLÉMICA POR LOS CHACHOS. Javier Milei cuestionó la política adoptada por el gobierno de La Rioja.
POLÉMICA POR LOS "CHACHOS". Javier Milei cuestionó la política adoptada por el gobierno de La Rioja.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Este martes, el presidente Javier Milei criticó la emisión de la cuasimoneda "Chachos" en La Rioja, calificándola de "Plan Platita 2.0" y acusando al peronismo de generar pobreza.
  • La Rioja otorgará 50.000 Chachos a trabajadores locales para reactivar el consumo interno ante la falta de transferencias de fondos por parte del Gobierno nacional.
  • La medida profundiza la disputa fiscal entre la Casa Rosada y las provincias, reabriendo la controversia sobre el uso de instrumentos financieros locales para mitigar la crisis.
Resumen generado con IA

Javier Milei volvió a cuestionar este martes al peronismo y apuntó contra los “Chachos”, la moneda local que volvió a utilizarse en La Rioja. El mandatario calificó la medida como “Plan Platita 2.0” y sostuvo que se trata de una “receta para la esclavitud desde el impulso de la pobreza, usando la asistencia como medio”.

A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado cuestionó la iniciativa impulsada por el gobernador riojano, Ricardo Quintela, y adjuntó un video en el que la periodista Nancy Pazos reivindica la utilización de los Chachos.

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El Presidente vinculó la utilización de la moneda riojana con las políticas económicas del peronismo y cuestionó el uso de la emisión de dinero para financiar el gasto. “Plan Platita 2.0”, afirmó.

“El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero. Por eso íbamos a una hiper con más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza infantil. La receta para la esclavitud desde el impulso de la pobreza usando la asistencia como medio. Cínicos”, agregó.

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Los "Chachos" a La Rioja: cómo funcionan y quiénes los cobran

Los Chachos son Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) emitidos por el Gobierno de La Rioja. En esta oportunidad, la iniciativa contempla que cada trabajador y beneficiario reciba la suma de 50.000 Chachos.

El objetivo es generar un circuito de circulación local para esos recursos, de modo que la cuasimoneda pueda utilizarse en comercios de la provincia y permanezca dentro del circuito económico riojano.

El ministro de Hacienda provincial, Fabián Blanco, explicó los objetivos de la medida. “con esta medida podemos atacar dos demandas: una, la del empleado, y otra, la del sector económico de la provincia”.

Además, destacó la experiencia de la primera implementación y sostuvo: “Fue un éxito en 2024 en cuanto al formato y al respaldo que tuvo. No hubo ningún tipo de inconveniente y, al ver la confianza que se generó con los comerciantes, comenzaron a pedir la vuelta de los Chachos”.

La Rioja ya había recurrido a este instrumento durante 2024, cuando impulsó la creación de la cuasimoneda en medio del reclamo y la tensión financiera con la Casa Rosada por la transferencia de recursos.

Ahora, la reaparición de los Chachos vuelve a colocar a la provincia en el centro de la discusión sobre el uso de instrumentos provinciales para afrontar dificultades económicas y estimular el consumo.

Desde el Gobierno riojano plantearon la nueva emisión como “una herramienta para dinamizar el mercado interno y favorecer a sectores que necesitan recuperar capacidad de compra”.

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