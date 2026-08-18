Dirigentes peronistas lanzaron fuertes críticas contra Lisandro Catalán y el Gobierno nacional

En otro tramo del comunicado, los dirigentes hicieron mención a distintos casos judiciales y denuncias vinculadas con la administración nacional. “El caso de Andis con sobornos que involucra a laboratorios, droguerías con vínculos políticos y retornos; la venta de candidaturas; el peaje para reuniones con el Presidente con testimonios de pedidos de coima de su entorno; la megaestafa de la criptomoneda; las valijas que se saltearon los controles de Aduana; en el PAMI donde explotó un escándalo cuando una funcionaria denunció presiones y pedidos de coimas de parte del armador político de La Libertad Avanza en La Plata”, enumeraron.