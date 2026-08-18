Política

Dirigentes peronistas lanzaron fuertes críticas contra Lisandro Catalán y el Gobierno nacional

A través de un comunicado, cuestionaron duramente al Gobierno nacional, hicieron referencia a distintas denuncias y causas judiciales y cargaron contra el titular de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán.

Dirigentes peronistas lanzaron fuertes críticas contra Lisandro Catalán y el Gobierno nacional
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dirigentes peronistas en Tucumán criticaron mediante un comunicado a Javier Milei y Lisandro Catalán por el rumbo económico y supuestas irregularidades en la gestión.
  • El documento cuestionó el impacto laboral, la inflación y presuntos casos de corrupción nacional, además de rechazar los recientes ataques de Catalán al gobernador Jaldo.
  • El cruce profundiza la disputa política en Tucumán entre el peronismo y La Libertad Avanza ante el armado de candidaturas y la carrera electoral provincial.
Resumen generado con IA

Dirigentes del Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo lanzaron fuertes críticas contra el presidente Javier Milei y el titular de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán, Lisandro Catalán.

A través de un comunicado, los integrantes de la organización cuestionaron la gestión nacional y apuntaron contra el dirigente tucumano. En ese sentido, señalaron que Catalán representa a un gobierno que desde lo económico “es más funesto y perverso que El Proceso de Reorganización Nacional, que en siete años de oprobio y represión quebraron 20.000”.

En el mismo documento, agregaron que la actual administración es responsable del “cierre de 24.000 empresas y 360.000 desocupados en dos años y medio”.

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Los dirigentes también hicieron referencia al salario de Catalán y lo compararon con distintos productos y servicios. Señalaron que el sueldo de Catalán “representa el equivalente a 63.600 kilogramos de pan; 23.400 kilogramos de leche, 8.400 kilogramos de tapa de asado; 10.000 menúes de $14.000; 35.000 cafés en jarrita; 4.700 Bolsas de carbón de tres kilogramos, pero habla de los sueldos que según el Indec el 50% cobra $800.000”, expresaron.

Las denuncias contra el Gobierno de Javier Milei

En otro tramo del comunicado, los dirigentes hicieron mención a distintos casos judiciales y denuncias vinculadas con la administración nacional. “El caso de Andis con sobornos que involucra a laboratorios, droguerías con vínculos políticos y retornos; la venta de candidaturas; el peaje para reuniones con el Presidente con testimonios de pedidos de coima de su entorno; la megaestafa de la criptomoneda; las valijas que se saltearon los controles de Aduana; en el PAMI donde explotó un escándalo cuando una funcionaria denunció presiones y pedidos de coimas de parte del armador político de La Libertad Avanza en La Plata”, enumeraron.

Luego, añadieron: “Los contratos adjudicados sin licitación a empresas amigas; los gastos reservados en la Secretaría General que maneja Karina Milei; los negocios que se abrieron en torno al uso del avión presidencial para fines privados; la caída de ventas en supermercados en 23 de las 24 jurisdicciones; la derrota sistemática del salario frente a la inflación que muestran las estadísticas oficiales; la renuncia del corrupto de (Manuel) Adorni, etc”.

Los dirigentes también apuntaron contra la política vinculada con los combustibles. "Catalán sabe que el Gobierno Nacional se afano 1,5 billones del porcentaje a los Combustibles Líquidos; que en un ranking de 129 países, Argentina ocupa el lugar número 33 entre los que más aumentaron el precio de la nafta desde el inicio de la guerra, siendo productores de combustibles.", sumaron.

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Rechazaron las críticas de Catalán a Jaldo 

Por último, el comunicado volvió a cuestionar el posicionamiento político de Catalán en Tucumán y sus críticas al gobernador Osvaldo Jaldo. "Desde que vacaciona old inclusive en Tucumán, solo habla mal de Jaldo, de elecciones y de su delirio de ser Gobernador. Es un megalómano con una percepción exagerada de su propia importancia, mostrando comportamientos arrogantes y obsesión por convertir en una factoría de EEUU a Argentina", sentenciaron.

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