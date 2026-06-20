Política

Dirigentes peronistas cuestionaron a Adorni y Catalán

Tildaron a ambos como "enemigos del pueblo".

Dirigentes peronistas cuestionaron a Adorni y Catalán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Dirigentes peronistas tildaron de "enemigos del pueblo" a Javier Milei, Manuel Adorni y Lisandro Catalán en un duro comunicado en Tucumán por sus políticas de ajuste.
  • Los firmantes, como Enrique Romero, recordaron el paso de Catalán por el peronismo y denunciaron el recorte de subsidios al transporte y la educación pública en la provincia.
  • Este duro cuestionamiento profundiza la grieta política y anticipa un escenario de alta conflictividad social y electoral entre el peronismo local y la gestión de Milei.
Resumen generado con IA

Dirigentes del Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo lanzaron críticas hacia La Libertad Avanza y sus dirigentes y aseveraron que "Javier Milei, Manuel Adorni y Lisandro Catalán no son adversars, son enemigos, porque son enemigos del pueblo".

A través de un comunicado, que lleva las firmas de Enrique Romero, "Tuta" Alderete", Martín Rodríguez y Héctor Argañaraz, compararon a Catalán con Adorni, al aseverar que "mientras a nivel nacional no saben cómo sacarse de encima al mitómano Adorni, en Tucumán La Pobreza Avanza tampoco sabe cómo sacarse de encima a Catalán".

También aseveraron que Catalán y Adorni estuvieron cerca del peronismo y mencionaron el paso del ex ministro del Interior por las administraciones de Daniel Scioli y de Alberto Fernández.

"Mientras Milei y Adorni le arrancan a los Argentinos la dignidad, la esperanza, la soberanía  nacional y la independencia económica sumiéndolos en el desempleo y la pobreza, Catalán pretende arrancarle a los tucumanos el incentivo docente, el boleto gratuito a estudiantes y jubilados, el subsidio al transporte, los  Ministerios de Obras Públicas y Educación, las Comunas Rurales, aplicando el concepto de tierra  arrasada de Milei y Adorni", añadieron.

Temas Enrique RomeroJavier MileiManuel AdorniLisandro CatalánMovimiento Nacional para la Liberación
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