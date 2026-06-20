Dirigentes peronistas cuestionaron a Adorni y Catalán

"Mientras Milei y Adorni le arrancan a los Argentinos la dignidad, la esperanza, la soberanía nacional y la independencia económica sumiéndolos en el desempleo y la pobreza, Catalán pretende arrancarle a los tucumanos el incentivo docente, el boleto gratuito a estudiantes y jubilados, el subsidio al transporte, los Ministerios de Obras Públicas y Educación, las Comunas Rurales, aplicando el concepto de tierra arrasada de Milei y Adorni", añadieron.