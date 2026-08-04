Milei defendió su plan económico: "El que propone tocar la micro está proponiendo hacer corrupción"

El presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su gobierno y rechazó las críticas relacionadas con la situación cotidiana de las personas y los comercios. Durante una entrevista con Esteban Trebucq en La Casa Streaming, el mandatario sostuvo que la discusión sobre la microeconomía suele partir de apreciaciones personales y cuestionó la posibilidad de que el Estado intervenga para asistir a sectores que atraviesan dificultades.