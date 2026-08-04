Milei defendió su plan económico: "El que propone tocar la micro está proponiendo hacer corrupción"

El presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su gobierno y rechazó las críticas relacionadas con la situación cotidiana de las personas y los comercios. Durante una entrevista con Esteban Trebucq en La Casa Streaming, el mandatario sostuvo que la discusión sobre la microeconomía suele partir de apreciaciones personales y cuestionó la posibilidad de que el Estado intervenga para asistir a sectores que atraviesan dificultades.
“Vamos a estar discutiendo apreciaciones, o sea, sentimientos. Yo no discuto sentimientos, yo discuto datos”, afirmó Milei al ser consultado sobre la situación de la microeconomía.
El Presidente también cuestionó la separación entre micro y macroeconomía. “Primero, la distinción entre la micro y la macro es un error. La macro lo que hace es computar la suma de toda la micro”, explicó.
En ese sentido, señaló que en los cursos de microeconomía o de teoría de los precios, según la denominación que se utilice, el tramo final aborda el equilibrio multimercado o equilibrio general.
Milei también planteó una diferencia entre lo que considera un “buen” y un “mal economista”. “¿El mal economista qué hace? Mira un solo mercado, un solo periodo. El buen economista mira todos los mercados y no mira un solo periodo, sino que mira el presente y el futuro”, sostuvo.
“¿Con qué lo salvo?”
A partir de allí, el Presidente llevó la discusión a la situación de los comercios que atraviesan dificultades y cuestionó que la respuesta deba ser una intervención estatal.
“Porque si nos ponemos a hablar de micro, ¿vos qué me estás sugiriendo? ¿Que yo meta la mano del Estado para beneficiar o salvar a un sector? Es beneficiarlo. ¿Es eso cuando me hablás de micro?”, preguntó.
Como ejemplo, mencionó la situación de un comerciante y planteó qué debería hacer el Estado ante un negocio que no funciona.
“Si querés, te puedo describir los problemas que tiene el kiosquero en la esquina. Y digo: ‘Okey, ¿y qué me estás sugiriendo?’. ¿Vos qué me estás sugiriendo, que yo vaya y lo salve? Entonces, si tiene un negocio que no rinde y que tiene problemas, ¿con qué lo salvo?”, expresó.
En ese punto, cuestionó con dureza a quienes plantean que el Estado debería asistir a los sectores que tienen un peor desempeño.
“Porque yo el otro día escuchaba a alguien bastante imbécil diciendo: ‘No, bueno, pero vos tenés sectores que les va muy bien, pero vos tenés que ir a salvar a los que les va mal’. Eso es de una brutalidad y de una ignorancia enormes”, afirmó.
Milei cerró ese tramo con otra fuerte crítica a la intervención estatal: “Los que se quieren meter a ponerle los deditos, que además, ¿vos te creés que eso es gratis? Esto es importante porque en el fondo el que te propone tocar la micro te está proponiendo hacer corrupción”.
Milei defendió los resultados de su gestión
Durante otro momento de la entrevista, el Presidente hizo un repaso de lo que considera el cumplimiento de sus principales promesas de campaña.
Milei sostuvo que el déficit fiscal consolidado, que según afirmó ascendía a 15 puntos del PBI entre el Tesoro y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), fue corregido en tiempo récord y sin recurrir a emisión, deuda ni aumentos de impuestos.
“La motosierra se cumplió y la caída del gasto público fue del 30% en términos reales. No existe registro histórico de semejante encuadramiento fiscal”, aseguró.
Al referirse a la inflación, el mandatario distinguió entre el índice minorista y el mayorista. Según señaló, este último ya se encuentra en torno al 1,1% mensual y tuvo meses en terreno negativo.
“La tasa de inflación está en torno al treinta por ciento anual. Falta un montón, sí, pero la tendencia es clara”, reconoció.
Milei atribuyó los saltos puntuales de los precios a factores externos, entre ellos el conflicto en el estrecho de Ormuz.
Qué dijo sobre los salarios
El Presidente también defendió la evolución de los salarios. Aseguró que, medidos en dólares, se encuentran en el nivel más alto desde 2017 y sostuvo que el sector informal tuvo una recuperación superior a la inflación.
Sin embargo, reconoció una situación diferente para los trabajadores estatales. “El salario real del sector público cae. Pero ese es un resultado deseado del modelo”, afirmó.
Milei también mencionó el crecimiento del comercio electrónico como una explicación parcial del fenómeno económico y sostuvo que el PBI, el consumo y las exportaciones alcanzaron máximos históricos.
En ese marco, cuestionó las interpretaciones que toman situaciones particulares como una muestra de la realidad económica general.
“Mira un pedacito y desde ahí generaliza todo. Lo que te esté pasando a vos no es generalizable a todos los argentinos”, sostuvo.
Finalmente, el Presidente resumió su postura sobre su gestión con una frase que utilizó para diferenciarse de las promesas electorales: “Mi rival soy yo mismo. Yo no soy promesa, soy un montón de datos”.