El Gobierno volvió a registrar superávit fiscal en agosto tras pagar vencimientos de deuda

Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo anunció que el Gobierno argentino logró superávit fiscal en agosto tras saldar vencimientos de deuda pública gracias al saldo primario favorable.
- En ocho meses, el superávit primario alcanzó 1,1% del PBI mediante la reducción del gasto público general, pese a incrementos reales en partidas de AUH y PAMI.
- Mantener el orden fiscal y financiero consolida el programa económico oficial y busca afianzar la estabilidad macroeconómica ante futuros vencimientos de deuda.
El Gobierno volvió a registrar superávit fiscal en agosto, incluso después de afrontar los vencimientos de deuda pública, según anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.
De acuerdo con los datos difundidos por el Palacio de Hacienda, el resultado primario acumulado durante los primeros ocho meses del año fue equivalente al 1,1% del PBI, mientras que el resultado financiero -que contempla el pago de intereses de la deuda- alcanzó el 0,2% del producto.
El resultado financiero positivo se explicó por el saldo primario favorable, que permitió compensar el pago de $1.354.793 millones en intereses de la deuda pública, netos de las tenencias intrasector público.
Caputo destacó la evolución de las cuentas fiscales y señaló que el superávit financiero acumuló un incremento interanual del 62,8%.
“Desde el inicio de la gestión, el orden fiscal se alcanzó mediante la reducción del gasto público, habiendo llevado adelante en simultáneo una reducción de impuestos acumulada equivalente a alrededor de 3% del PIB”, sostuvo el ministro en una publicación en la red social X.
Cómo evolucionó el gasto público
El resultado fiscal estuvo acompañado por una reducción del gasto primario. Según los datos oficiales, el gasto primario total cayó 0,5% interanual en términos reales. Sin embargo, algunas partidas mostraron incrementos por encima de la inflación. Las erogaciones destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentaron 4,9% real interanual, mientras que el gasto correspondiente a las prestaciones del PAMI creció 9,7% en términos reales.