El Gobierno volvió a registrar superávit fiscal en agosto tras pagar vencimientos de deuda

Cómo evolucionó el gasto público

El resultado fiscal estuvo acompañado por una reducción del gasto primario. Según los datos oficiales, el gasto primario total cayó 0,5% interanual en términos reales. Sin embargo, algunas partidas mostraron incrementos por encima de la inflación. Las erogaciones destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentaron 4,9% real interanual, mientras que el gasto correspondiente a las prestaciones del PAMI creció 9,7% en términos reales.