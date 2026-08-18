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Pérdida de jornales: en Uatre advirtieron que las lluvias afectaron los ingresos de los trabajadores citrícolas

La parálisis de las tareas durante los períodos de precipitaciones redujo los días de trabajo para los cosecheros.

Cosecha de limones. AGRICULTURA
Cosecha de limones. AGRICULTURA
Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • Germán Ferrari de UATRE advirtió en Tucumán que las lluvias redujeron fuertemente los jornales de los cosecheros citrícolas durante esta campaña por la parálisis en las fincas.
  • Las precipitaciones impidieron ingresar a los campos en una campaña que ya cerró empaques y completó hasta el 60%, en paralelo a controles que fijaron multas de hasta $21 millones.
  • Con apenas dos semanas para concluir la zafra, el gremio busca mitigar la pérdida de ingresos tras lograr mejoras en infraestructura y la oficialización del feriado del sector.
Resumen generado con IA

Las lluvias registradas durante la actual campaña citrícola provocaron una fuerte reducción de los jornales para los trabajadores de la cosecha. Así lo señaló Germán Ferrari, delegado Regional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Tucumán (Uatre), en una charla con LA GACETA.

“Se han achicado muchos jornales por las lluvias”, expresó Ferrari, quien explicó que la interrupción de las tareas afecta especialmente al personal de cosecha, que no puede desarrollar sus actividades cuando las condiciones climáticas impiden el ingreso a las fincas.

“Pérdidas de varios jornales. Bastante afectó la parálisis de la cosecha en el sector, más el personal de cosecha. Si llueve no puede trabajar”, sostuvo el dirigente gremial.

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En cuanto al avance de la campaña, Ferrari indicó que la temporada en los empaques ya finalizó y que en las tareas de cosecha quedan pocos días de actividad. “Quedan pocos días, entre 10 y 15 más; se ha alcanzado entre el 50% y 60% de la campaña”, precisó.

Procedimientos en las citrícolas

Por otra parte, Ferrari señaló que Uatre, junto con la Secretaría de Trabajo provincial, llevó adelante operativos de control laboral en empresas citrícolas durante la temporada.

“Tenemos de todo como resultado de los procedimientos: multas altísimas a través de la Secretaría de Trabajo. Hemos hecho control laboral, lo hicimos desde que empezó la temporada hasta ahora. Hubo multas por incumplimiento del convenio colectivo”, afirmó.

Según detalló, durante los controles se registraron sanciones de hasta $21 millones por irregularidades detectadas en una empresa.

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Los reclamos y logros gremiales

El dirigente también destacó algunos de los avances alcanzados por el gremio durante este año. Entre ellos, mencionó la instalación de baños en las fincas y de comedores para los trabajadores.

Además, resaltó la oficialización del Día del Trabajador del Citrus. “El 30 de marzo hicimos una protesta fuerte para que el 7 de agosto se considere esta conmemoración, que tiene efecto de un feriado pago”, expresó Ferrari.

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