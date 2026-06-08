Las lluvias limitan la zafra sucroalcoholera y frenan la cosecha de limones en Tucumán

El estado de la zafra describe, al mismo tiempo, el mapa de precipitaciones. El último informe de la sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) mostró que las localidades ubicadas en los departamentos del sur tucumano registraron el mayor volumen de agua acumulada en lo que va del mes. En la zona del ingenio Santa Bárbara (Río Chico) se ubicó en la punta del ranking con un total de 59,5 milímetros (mm.), cuando el promedio histórico era de 14mm., seguido de cerca por la localidad de Santa Ana con 50,1 mm. (23mm.)