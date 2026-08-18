¿Por qué murió Hayden Panettiere? Un medicamento despierta las sospechas de una sobredosis

Resumen para apurados
- La actriz Hayden Panettiere falleció a los 36 años el pasado domingo en Greenville, Carolina del Sur, en un hecho investigado como una presunta sobredosis.
- Los paramédicos hallaron el fármaco Narcan en su vivienda tras asistirla por un paro cardíaco. La actriz tenía antecedentes de rehabilitación por adicciones.
- La muerte reactivó la discusión sobre la salud mental en Hollywood, mientras se aguardan los resultados toxicológicos de la autopsia forense para confirmar la causa.
El fallecimiento de la actriz estadounidense Hayden Panettiere a los 36 años conmocionó a Hollywood y devolvió la mirada hacia la salud mental de las estrellas que, poco a poco, se van apagando. El deceso ocurrió el pasado domingo en el interior de su apartamento ubicado en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur. Si bien los investigadores señalaron que no existen indicios que apunten a un hecho criminal, las sospechas de una sobredosis sobrevuelan el caso.
Aunque las autoridades acudieron rápidamente al inmueble tras recibir un reporte de emergencia, la causa final de su muerte continúa sin ser determinada oficialmente, a la espera de los resultados toxicológicos de la autopsia efectuada este lunes por la oficina del forense del condado.
El operativo de emergencia comenzó a las 13.51 del domingo, momento en que una llamada de auxilio realizada por un amigo de Panettiere movilizó a los equipos de primeros auxilios hacia la vivienda. Los audios revelan que el personal paramédico fue notificado sobre una persona en paro cardíaco, lo que derivó en la ejecución de “soporte vital cardíaco avanzado” y maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar. En dichas comunicaciones internas también se citó explícitamente una hipótesis de “sobredosis”. A pesar de los intensos esfuerzos por salvarle la vida y la llegada de dos ambulancias a la propiedad, Panettiere fue declarada muerta a las 14.32.
¿Qué medicamento encontraron junto al cuerpo de Hayden Panettiere?
Durante la inspección de la escena, las autoridades hallaron sobre un colchón el aplicador nasal de Narcan, un medicamento a base de naloxona que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó como un “antagonista de los opioides”.
Este fármaco actúa bloqueando la adherencia de sustancias potentes como el fentanilo, la heroína, la oxicodona y la morfina en el sistema nervioso. La propia OMS detalla que su administración oportuna revierte de forma drástica los cuadros críticos y “prácticamente no tiene ningún efecto” en individuos que no registran dicho consumo. Asimismo, se confirmó el uso en el lugar de epinefrina, un fármaco cardiotónico habitual ante paros cardíacos.
Al momento del hallazgo se encontraba en la residencia Brian Hickerson, pareja de Panettiere con quien mantenía una relación intermitente desde hacía varios años y junto a quien había volado desde Los Ángeles el sábado anterior. El entorno familiar rompió el silencio mediante un comunicado oficial emitido por el padre de la actriz, Skip Panettiere: “Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmeasurables a todos los que la conocían, y a los millones que la vieron en pantalla. Pedimos privacidad mientras nuestra familia toma tiempo para procesar esta pérdida inimaginable”.
Panettiere saltó a la fama con apenas 17 años al protagonizar la exitosa serie Héroes (2006-2010), en la que encarnó a Claire Bennet, una animadora con facultades de regeneración celular.
Hayden Panettier y sus problemas de adicción
A lo largo de su trayectoria, la artista abordó públicamente sus batallas personales contra la adicción y las secuelas del trabajo infantil. En diversas entrevistas, describió la enorme exigencia que implicó haber iniciado su carrera siendo una niña.
Tras lograr la sobriedad en 2020 luego de ingresar a rehabilitación, la actriz reflexionó sobre los orígenes de sus adicciones y la búsqueda de aceptación: “Cuando empecé a autolesionarme a través del abuso de sustancias. Mi necesidad de complacer a los demás se fue acumulando, era ira, ansiedad y frustración. Mi vida giraba en torno a otras personas y yo era la última en la lista”, explicó.