¿Por qué murió Hayden Panettiere? Un medicamento despierta las sospechas de una sobredosis

El operativo de emergencia comenzó a las 13.51 del domingo, momento en que una llamada de auxilio realizada por un amigo de Panettiere movilizó a los equipos de primeros auxilios hacia la vivienda. Los audios revelan que el personal paramédico fue notificado sobre una persona en paro cardíaco, lo que derivó en la ejecución de “soporte vital cardíaco avanzado” y maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar. En dichas comunicaciones internas también se citó explícitamente una hipótesis de “sobredosis”. A pesar de los intensos esfuerzos por salvarle la vida y la llegada de dos ambulancias a la propiedad, Panettiere fue declarada muerta a las 14.32.