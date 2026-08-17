Murió la actriz Hayden Panettiere a los 36 años

Resumen para apurados
- La actriz Hayden Panettiere, figura de "Héroes" y "Nashville", fue hallada muerta este domingo a los 36 años en Carolina del Sur tras un llamado al 911.
- La policía constató su deceso en el lugar. Recientemente había publicado sus memorias sobre sus luchas contra la depresión y el duelo por su hermano.
- Su fallecimiento conmovió al mundo de Hollywood; colegas de reparto y seguidores despidieron en redes a la destacada estrella de cine y televisión.
La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus roles en series de larga trayectoria como “Nashville” o “Héroes”, así como en la popular franquicia de películas de horror, "Scream", fue hallada sin vida tras un aviso al personal de emergencias de Carolina del Sur. Tenía 36 años.
La intérprete de la estudiante Kirby Reed en Scream y la ambiciosa estrella de música country Juliette Barnes en la serie musical de Nashville, Hayden Panettiere, murió este domingo. Su padre, Skip Panettiere, fue quien dio la triste noticia, tres años después de la de su hijo menor, Jansen Panettiere. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, lamentó la misiva proporcionada por un representante de la actriz.
Investigación y asistencia de emergencia
Panettiere fue hallada en Carolina del Sur luego de que un conocido de Panettiere realizara una llamada al 911. Allí la policía de Greenville, dentro del condado constatar que la mujer se encontraba sin vida. "Al llegar, se le brindó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en el lugar", indicó la policía en el comunicado.
La joven actriz había revelado gran parte de sus batallas personales este año, y las memorias tituladas "This Is Me: A Reckoning" (Esta soy yo: Un ajuste de cuentas) fueron el canal de sus dificultades contra la depresión posparto y la adicción. Mucho del contenido de aquella publicación generó titulares por sus revelaciones, incluso sobre sus relaciones pasadas.
Tragedias familiares y vida personal
En 2024, describió el dolor y la tristeza que sintió tras la muerte inesperada de su hermano menor, el actor Jansen Panettiere, a causa de una afección cardíaca no diagnosticada el año anterior. “Cuando pierdes a alguien que viste en todos los momentos importantes de tu vida, justo a tu lado, te destroza el mundo”, declaró en el programa “TODAY” de la cadena NBC.
Panettiere mantuvo una relación conflictiva con Wladimir Klitschko, de quien se separó definitivamente en 2018 tras idas y vueltas. Fue con el exboxeador profesional ucraniano conocido como Dr. Steelhammer, campeón de peso pesado más dominante de la historia, con quien tuvo a su hija Kaya, en 2014.
La trayectoria de Pannettiere en la TV
Su papel revelación llegó cuando interpretó a una animadora con superpoderes en la serie "Heroes" en 2006. Protagonizó la ficción de superhéroes durante cuatro temporadas. Posteriormente interpretó a Juliette Barnes en Nashville entre 2012 y 2018, y luego a Kirby Reed en Scream 4 en 2011 y en Scream VI en 2023.
Entre sus otros trabajos se incluyen Guiding Light, Malcolm In The Middle, The Object Of My Affection, A Bug's Life, Message In A Bottle y Remember The Titans.
Melissa Barrera, compañera de reparto de Panettiere en Scream VI, fue una de las primeras en rendir homenaje a la actriz, escribiendo en su historia de Instagram: "Descansa en paz, dulce Hayden", junto a un emoji de corazón roto. Muchos también dejaron mensajes de condolencia en la última publicación de Panettiere en Instagram, en la sección de comentarios.