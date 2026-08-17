EspectáculosFamosos

Murió la actriz Hayden Panettiere a los 36 años

La figura de "Héroes" y "Nashville" fue hallada sin vida en Carolina del Sur. El dolor de su familia y el emotivo mensaje de sus compañeras de reparto.

Hayden Panettiere murió a los 36 años.
Hayden Panettiere murió a los 36 años. Munawar Hosain / Fotos International vía Getty Images
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • La actriz Hayden Panettiere, figura de "Héroes" y "Nashville", fue hallada muerta este domingo a los 36 años en Carolina del Sur tras un llamado al 911.
  • La policía constató su deceso en el lugar. Recientemente había publicado sus memorias sobre sus luchas contra la depresión y el duelo por su hermano.
  • Su fallecimiento conmovió al mundo de Hollywood; colegas de reparto y seguidores despidieron en redes a la destacada estrella de cine y televisión.
Resumen generado con IA

La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus roles en series de larga trayectoria como “Nashville” o “Héroes”, así como en la popular franquicia de películas de horror, "Scream", fue hallada sin vida tras un aviso al personal de emergencias de Carolina del Sur. Tenía 36 años.  

Murió a los 84 años Ben Jones, el recordado Cooter de “Los Dukes de Hazzard”

Murió a los 84 años Ben Jones, el recordado Cooter de “Los Dukes de Hazzard”

La intérprete de la estudiante Kirby Reed en Scream y la ambiciosa estrella de música country Juliette Barnes en la serie musical de Nashville, Hayden Panettiere, murió este domingo. Su padre, Skip Panettiere, fue quien dio la triste noticia, tres años después de la de su hijo menor, Jansen Panettiere. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, lamentó la misiva proporcionada por un representante de la actriz.  

Investigación y asistencia de emergencia  

Panettiere fue hallada en Carolina del Sur luego de que un conocido de Panettiere realizara una llamada al 911. Allí la policía de Greenville, dentro del condado constatar que la mujer se encontraba sin vida. "Al llegar, se le brindó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en el lugar", indicó la policía en el comunicado.

La joven actriz había revelado gran parte de sus batallas personales este año, y las memorias tituladas "This Is Me: A Reckoning" (Esta soy yo: Un ajuste de cuentas) fueron el canal de sus dificultades contra la depresión posparto y la adicción. Mucho del contenido de aquella publicación generó titulares por sus revelaciones, incluso sobre sus relaciones pasadas.  

Hayden Panettiere, en el centro, y el reparto de la segunda temporada de Hayden Panettiere, en el centro, y el reparto de la segunda temporada de

Tragedias familiares y vida personal

En 2024, describió el dolor y la tristeza que sintió tras la muerte inesperada de su hermano menor, el actor Jansen Panettiere, a causa de una afección cardíaca no diagnosticada el año anterior. “Cuando pierdes a alguien que viste en todos los momentos importantes de tu vida, justo a tu lado, te destroza el mundo”, declaró en el programa “TODAY” de la cadena NBC.

Panettiere mantuvo una relación conflictiva con Wladimir Klitschko, de quien se separó definitivamente en 2018 tras idas y vueltas. Fue con el exboxeador profesional ucraniano conocido como Dr. Steelhammer, campeón de peso pesado más dominante de la historia, con quien tuvo a su hija Kaya, en 2014.  

La trayectoria de Pannettiere en la TV

Su papel revelación llegó cuando interpretó a una animadora con superpoderes en la serie "Heroes" en 2006. Protagonizó la ficción de superhéroes durante cuatro temporadas. Posteriormente interpretó a Juliette Barnes en Nashville entre 2012 y 2018, y luego a Kirby Reed en Scream 4 en 2011 y en Scream VI en 2023.  

El regreso de Hayden Pannetiere a El regreso de Hayden Pannetiere a (Imagen Web)

Entre sus otros trabajos se incluyen Guiding Light, Malcolm In The Middle, The Object Of My Affection, A Bug's Life, Message In A Bottle y Remember The Titans.  

Melissa Barrera, compañera de reparto de Panettiere en Scream VI, fue una de las primeras en rendir homenaje a la actriz, escribiendo en su historia de Instagram: "Descansa en paz, dulce Hayden", junto a un emoji de corazón roto. Muchos también dejaron mensajes de condolencia en la última publicación de Panettiere en Instagram, en la sección de comentarios.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué murió Hayden Panettiere? Un medicamento despierta las sospechas de una sobredosis

¿Por qué murió Hayden Panettiere? Un medicamento despierta las sospechas de una sobredosis

Lo más popular
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia
2

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
3

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana
4

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos
5

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
2

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

¿San Martín fue el santo de la espada?
3

¿San Martín fue el santo de la espada?

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
4

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el gorila invencible
5

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"

Más Noticias
Cuál es el origen de la expresión farmear aura: la historia detrás de la frase viral

Cuál es el origen de la expresión "farmear aura": la historia detrás de la frase viral

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Un alfajor norteño fue elegido el mejor del mundo entre 500 variedades en 2026

Un alfajor norteño fue elegido el mejor del mundo entre 500 variedades en 2026

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Alerta naranja y amarilla por ráfagas de hasta 130 km/h, viento zonda, nevadas y tormentas: cuáles son las provincias bajo riesgo

Alerta naranja y amarilla por ráfagas de hasta 130 km/h, viento zonda, nevadas y tormentas: cuáles son las provincias bajo riesgo

Comentarios