Murió la actriz Hayden Panettiere a los 36 años

Tragedias familiares y vida personal

En 2024, describió el dolor y la tristeza que sintió tras la muerte inesperada de su hermano menor, el actor Jansen Panettiere, a causa de una afección cardíaca no diagnosticada el año anterior. “Cuando pierdes a alguien que viste en todos los momentos importantes de tu vida, justo a tu lado, te destroza el mundo”, declaró en el programa “TODAY” de la cadena NBC.