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Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Tras semanas de intensidad, Ludovica Squirru reveló qué animales del zodiaco atravesarán una etapa de tregua, descanso emocional e introspección ideal para recuperar el equilibrio.

El aviso de Ludovica Squirru para los signos en este tiempo.
El aviso de Ludovica Squirru para los signos en este tiempo. (Imagen Web)
Hace 14 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru anticipó que el Chancho, Conejo, Dragón y Serpiente iniciarán una etapa de sanación y equilibrio durante los últimos días de agosto.
  • Tras semanas de tensión bajo la regencia del Caballo de Fuego, la influencia del Agua Yin favorece la introspección, la pausa y el cierre de conversaciones inconclusas.
  • Este período permitirá a dichos signos ordenar sus emociones, superar la ansiedad y consolidar una transformación interna clave para encarar sus próximos proyectos.
Resumen generado con IA

Aunque agosto pueda presentarse como un mes intenso para los astros, hay momentos en los que la fuerza avasallante del Caballo de Fuego, la energía regente de este 2026, otorga una tregua. Para algunos nativos a los que las conversaciones pendientes, los proyectos acechantes sin terminar o la intranquilidad propia de las emociones revolucionadas no les dejaban transitar este período en paz, el horóscopo chino tiene un aviso de alivio. Durante esta etapa, los integrantes del zodiaco encontrarán el descanso, el reparo y la sanación necesaria para reinventarse y continuar con mayor fortaleza.

Horóscopo chino: los signos que encontrarán un nuevo rumbo en la segunda mitad de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán un nuevo rumbo en la segunda mitad de agosto, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga Ludovica Squirru advirtió que por estos días no habrá cambios radicales, sino más bien introspección, tranquilidad y conexión con uno mismo y los demás. Aquellas emociones que reverberaban en el interior podrán apaciguarse con una pausa. En esta fase atravesada por el Agua Yin, un impulso vinculado con la recuperación emocional, los signos podrán observar, aflojar tensiones y restablecer su armonía.

Los signos que encontrarán el descanso en agosto

Chancho

Como gran protagonista de esta etapa, el Chancho hallará la oportunidad ideal para volver a lo simple y resguardar su mundo interno. La vibración actual impulsa a este signo a conectar con el bienestar propio, permitiéndose momentos de descanso, mimo y servicio solidario hacia su entorno. Al tomar distancia de discusiones o fricciones innecesarias, logrará el alivio que tanto buscaba; su único desafío será aprender a no cargar con responsabilidades o aflicciones que no le corresponden.

Conejo

Para el Conejo, este período se presenta profundamente restaurador y pacificador. La complicidad natural con el Chancho y la suavidad del Agua Yin lo convocan a desacelerar el ritmo cotidiano, buscar contención en sus vínculos más cercanos y cicatrizar viejas conversaciones que habían quedado inconclusas. Al retomar actividades que le devuelven la serenidad y al evitar que la nostalgia se apodere de sus días, encontrará el ambiente perfecto para restablecer su equilibrio interior.

Dragón

El Dragón, que por naturaleza está volcado a la acción y al movimiento, sentirá que el clima del momento le pide una tregua para mirar hacia adentro. Esta fase de serenidad le permitirá ordenar sus sentimientos y aclarar ideas antes de dar su próximo gran paso. Al bajar la guardia, abrirse a un diálogo sincero o permitirse un descanso postergado, hallará las respuestas que necesita sin recurrir a la fuerza, consolidando un proceso de transformación interior muy valioso.

Serpiente

Por ser el signo de choque en esta etapa, la Serpiente experimentará un llamado de atención que la invitará a revisar a fondo sus dudas, sensaciones y vínculos guardados. Aunque pueda sentir cierta incomodidad o vulnerabilidad, este período de observación se convertirá en su vía de recuperación si evita las decisiones drásticas o los impulsos motivados por la ansiedad. Si logra soltar la necesidad de control y aprender a escuchar a su cuerpo, transformará la tensión en puro crecimiento personal.

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