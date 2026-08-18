Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Aunque agosto pueda presentarse como un mes intenso para los astros, hay momentos en los que la fuerza avasallante del Caballo de Fuego, la energía regente de este 2026, otorga una tregua. Para algunos nativos a los que las conversaciones pendientes, los proyectos acechantes sin terminar o la intranquilidad propia de las emociones revolucionadas no les dejaban transitar este período en paz, el horóscopo chino tiene un aviso de alivio. Durante esta etapa, los integrantes del zodiaco encontrarán el descanso, el reparo y la sanación necesaria para reinventarse y continuar con mayor fortaleza.