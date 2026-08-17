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Horóscopo chino: los signos que encontrarán un nuevo rumbo en la segunda mitad de agosto, según Ludovica Squirru

De la mano del Mono y el impacto del Metal Yang, la astróloga Ludovica Squirru anticipó un período de giros e impulsos clave para destrabar proyectos y dejar atrás la rutina.

.Ludovica Squrru advirtió un cambio de rumbo para algunos signos.
.Ludovica Squrru advirtió un cambio de rumbo para algunos signos. (Imagen Web)
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru anticipó que Mono, Tigre, Rata y Dragón redirigirán su rumbo en la segunda mitad de agosto debido a la influencia energética del Mono y el Metal Yang.
  • El clima astral de transformación favorece la claridad mental y la creatividad, aunque la tensión del signo de choque del Tigre exige cautela frente a la impulsividad.
  • Este ciclo permitirá destrabar planes postergados y forjar alianzas clave, siempre que los signos mantengan la disciplina estratégica y eviten desgastes innecesarios.
Resumen generado con IA

Puede que tengamos suerte y aquello que nos propongamos siga un curso permanente en la vida: que esa carrera, el proyecto en el trabajo o una amistad se actualicen constantemente, mejoren y nos entusiasmen. Sin embargo, muchas veces lo que nos emociona puede estancarse, y lo que parecía prometedor pasa a ser solo un peso en la mochila. Ante esto, el horóscopo chino advierte que este tiempo traerá rumbos inesperados para quienes se acostumbraron a la rutina o para aquellos a quienes el lugar que los hacía felices ahora les desgasta la energía.

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En este contexto de transformación, la astróloga Ludovica Squirru advierte que el clima astral está atravesado por la impronta del Metal Yang, una fuerza intransigente asociada a la determinación, la claridad mental y la capacidad definitiva de cortar con aquello que ya no suma. Se trata de un momento propicio para favorecer la creatividad, los viajes y la resolución rápida de conflictos pendientes. Sin embargo, no todo es un cheque en blanco: la presencia del Tigre como signo de choque exige no actuar desde la impulsividad ni desgastarse en discusiones estériles. Bajo este mapa energético, cuatro signos en particular sentirán con mayor intensidad el impulso para redirigir su destino.

Los signos que se reinventarán en agosto, según Ludovica Squirru

Mono

Como el gran protagonista de este ciclo energético, el Mono sentirá una inyección renovada de confianza para destrabar asuntos que parecían estancados. La vibración del mes lo favorece ampliamente para emprender viajes, generar contactos clave y aplicar soluciones astutas a problemas cotidianos. Para sacarle el máximo provecho a este viento a favor, su principal reto será la disciplina: si evita dispersar sus esfuerzos en múltiples frentes y logra enfocarse en una sola prioridad, podrá dar un salto de calidad mucho mayor al esperado.

Tigre

En la otra cara de la moneda, el Tigre encarna el signo de choque de este período, por lo que deberá afrontar días de cierta impaciencia, tensión o sensación de freno imprevisto. Aquellas situaciones donde intente imponer su voluntad por la fuerza o sin leer el entorno terminarán generando fricción. La sugerencia astral para los nativos de este signo es mantener la cabeza fría, evitar reacciones viscerales o discusiones motivadas por el orgullo, y recordar que la estrategia oportuna siempre será superior al mero impulso desmedido.

Rata

Por su parte, la Rata encontrará en este escenario una oportunidad ideal para desempolvar viejos proyectos y poner en orden sus ideas. Gracias a su natural afinidad con el Mono, este signo contará con una agudeza mental extra para tejer alianzas, agilizar trámites y concretar conversaciones decisivas sobre su futuro inmediato. Es un momento propicio para iniciar movimientos laborales o personales, siempre y cuando logre escuchar su intuición y mantenga a raya la ansiedad por ver resultados inmediatos.

Dragón

Finalmente, el Dragón se posiciona como otro de los grandes beneficiados por este clima de acción y renovación. La potencia del Metal Yang le aportará el temple y la firmeza necesarios para concretar metas, mientras que la influencia del Mono encenderá su chispa creativa. Quienes pertenezcan a este signo tendrán la claridad suficiente para dar pasos firmes en el plano profesional o animarse a esa apuesta personal que venían postergando; la combinación de entusiasmo con una planificación meticulosa será su fórmula infalible para convertir visiones en realidades tangibles.

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