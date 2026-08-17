Horóscopo chino: los signos que encontrarán un nuevo rumbo en la segunda mitad de agosto, según Ludovica Squirru

En este contexto de transformación, la astróloga Ludovica Squirru advierte que el clima astral está atravesado por la impronta del Metal Yang, una fuerza intransigente asociada a la determinación, la claridad mental y la capacidad definitiva de cortar con aquello que ya no suma. Se trata de un momento propicio para favorecer la creatividad, los viajes y la resolución rápida de conflictos pendientes. Sin embargo, no todo es un cheque en blanco: la presencia del Tigre como signo de choque exige no actuar desde la impulsividad ni desgastarse en discusiones estériles. Bajo este mapa energético, cuatro signos en particular sentirán con mayor intensidad el impulso para redirigir su destino.