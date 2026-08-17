Moria Casán canceló una súper fiesta de 80 años: ¿qué pasó?

Resumen para apurados
- Moria Casán canceló su megafiesta de 80 años en el Palacio Alsina para evitar el desgaste de ser anfitriona masiva y priorizar el descanso.
- La diva planeaba un evento multitudinario, pero decidió reemplazarlo por diez días de viaje y festejos íntimos con su círculo más cercano.
- La decisión marca un cambio en el estilo de vida de la artista, priorizando el bienestar personal por sobre las grandes galas del espectáculo.
Moria Casán, decidió dar un giro inesperado a los festejos por su cumpleaños número 80. Aunque inicialmente proyectaba una celebración multitudinaria en el Palacio Alsina junto a cientos de colegas y amigos, la diva optó por cancelar el evento masivo.
El cambio de planes sorprendió a muchos seguidores que esperaban una gala histórica para conmemorar esta fecha tan significativa. Según detallló la revista Gente, La One prefirió la tranquilidad de un viaje reparador y el contacto con sus afectos más cercanos. La protagonista de grandes éxitos teatrales busca agasajarse mediante el descanso, alejándose del ruido mediático durante estos días especiales.
Un festejo puertas adentro luego del nuevo éxito de La One
La artista descartó la idea de una reunión multitudinaria tras analizar el esfuerzo logístico requerido. Según sus propias palabras, la responsabilidad de recibir a miles de invitados resulta agotadora en esta etapa de su trayectoria. “En una fiesta uno tiene que ser anfitrión y hoy no puedo ser anfitriona de mil o dos mil personas. Me agota y no lo disfruto. No me gusta la fiesta o la celebración con gente, me gusta que sea para mí. Así que me imagino sola, con Galo y amigos… diez días de disfrute”.
La preferencia por la intimidad marca una ruptura con las celebraciones monumentales del pasado. Aquellas noches interminables de baile y flashes cedieron espacio a la reflexión solitaria frente al mar o paisajes nuevos.
La gran personalidad de Moria Casán
Ella rechaza los comportamientos distantes que suelen caracterizar a otras figuras consagradas de la televisión. “Soy absolutamente available (disponible) porque no siento esa actitud de divismo. Me parece cartón y un cliché que no corresponde. No siento que el divismo sea hacerme esperar, eso es una falta de respeto. Soy fanática del horario, por eso puedo hacer todo lo que hago. No ser inaccesible es mi estilo. Susana y Marcelo antes eran personas que no respondían un WhatsApp, ahora se tuvieron que aggiornar un poco”, responde en el día de su cumpleaños, 16 de agosto a la revista Caras.
Su honestidad la posicionó como una figura disruptiva dentro de la cultura popular rioplatense. La cumpleañera valora la puntualidad y la transparencia por encima de cualquier pose estelar prefabricada.