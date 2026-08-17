Moria Casán canceló una súper fiesta de 80 años: ¿qué pasó?

La gran personalidad de Moria Casán

Ella rechaza los comportamientos distantes que suelen caracterizar a otras figuras consagradas de la televisión. “Soy absolutamente available (disponible) porque no siento esa actitud de divismo. Me parece cartón y un cliché que no corresponde. No siento que el divismo sea hacerme esperar, eso es una falta de respeto. Soy fanática del horario, por eso puedo hacer todo lo que hago. No ser inaccesible es mi estilo. Susana y Marcelo antes eran personas que no respondían un WhatsApp, ahora se tuvieron que aggiornar un poco”, responde en el día de su cumpleaños, 16 de agosto a la revista Caras.