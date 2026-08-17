Hicieron historia en el Trasmontaña y ya van por otro desafío

Resumen para apurados
- Álvaro Macías y Fernando Contreras ganaron el domingo el Rally Trasmontaña en Tucumán, logrando su quinto título juntos para consagrarse como la dupla más ganadora.
- La pareja superó 41 km de barro y lluvia para batir el récord histórico de cuatro coronas de Gasco y Caraccioli. Además, significó el sexto festejo personal para Macías.
- Tras hacer historia en los cerros tucumanos, los bikers confirmaron que seguirán compitiendo juntos y viajaron a Chile para disputar un torneo que otorga puntos UCI.
Apenas habían terminado de celebrar una victoria que los puso definitivamente en la historia del Trasmontaña y ya estaban pensando en el próximo desafío. Así son Álvaro Macías y Fernando Contreras: no hay demasiado tiempo para detenerse a contemplar lo conseguido. El domingo tocaron el cielo con las manos en los cerros tucumanos, se convirtieron en la pareja más ganadora en las 32 ediciones del Rally de mountain bikey, apenas un día después, ya hablaban de volver a entrenar, de viajar y de ir por nuevos objetivos. El quinto triunfo juntos no fue un punto de llegada, sino otra estación en un camino que todavía quieren seguir recorriendo.
El catamarqueño y el mendocino volvieron a abrazarse en la meta después de casi 41 kilómetros de esfuerzo, barro y lluvia. Cinco veces campeones como pareja. Cinco veces desafiando los cerros y a todos sus rivales. Cinco veces escribiendo sus nombres en la historia de una de las carreras más prestigiosas del mountain bike argentino. Y ahora, por primera vez, están solos en la cima. “Para nosotros es algo único lo que estamos pasando con respecto a las generales. Haber llegado a los cinco triunfos corriendo en pareja con Fernando es algo maravilloso. Es algo muy importante para nosotros, para todo el equipo y para nuestras familias, que siempre nos están apoyando. Realmente nos sentimos muy orgullosos”, contó Macías.
Gran sociedad
Un día después de la hazaña, todavía con la emoción a flor de piel, los dos repasaron lo ocurrido. Hablaron del sacrificio, de la confianza construida durante años, de una sociedad que se consolidó arriba de la bicicleta y de un récord que, cuando comenzaron a competir juntos, parecía imposible.
La historia comenzó en 2021. Aquella primera victoria fue el punto de partida de una sociedad que rápidamente encontró la fórmula del éxito. Volvieron a imponerse en 2022, 2023 y 2024. El año pasado terminaron segundos y el récord tuvo que esperar. Pero lejos de conformarse, regresaron a los cerros tucumanos con la misma ambición de siempre y recuperaron la corona.
El quinto triunfo tuvo un significado especial porque les permitió superar a dos nombres ilustres del Trasmontaña: el concepcionense Darío Gasco y el bonaerense Luciano Caraccioli. Aquella dupla había conseguido cuatro victorias, en 2011, 2013, 2014 y 2016. Ahora, Macías y Contreras están solos en la cima. “La verdad que cuando comencé a competir en el mountain bike nunca me imaginé poder conseguir esto. Creo que con Fernando tenemos para dar mucho más todavía”, aseguró Macías.
Y no parece una frase dicha por la emoción del momento. El catamarqueño, de 33 años, todavía siente que el camino puede ser más largo. De hecho, ya confirmó que la sociedad continuará. “El año que viene vamos a correr juntos nuevamente y vamos a tratar de superar esa marca. Sabemos que no será fácil, pero siempre iremos por un poco más. Queremos seguir disfrutando porque cada carrera nos marca también como bikers y como persona”, afirmó.
Sexto triunfo personal
Macías conoce bien la sensación de ganar en los cerros tucumanos. Esta fue su sexta victoria personal en el Trasmontaña. La primera llegó en 2019, cuando compartió la competencia con el “Mono” Gasco. “Llevar cinco triunfos con Fernando y yo seis en forma personal es un sueño. Más no se puede pedir”, resumió.
Para Contreras, la felicidad también tiene detrás muchas horas de entrenamiento y sacrificio. La victoria no apareció de la nada. Fue el resultado de meses de preparación y de un objetivo que se fue construyendo silenciosamente hasta convertirse en realidad.
“La verdad que es una alegría muy grande haber conseguido este logro. Este es el fruto de mucho sacrificio, de muchos meses de entrenamiento y pensando en este objetivo. Poder coronarlo con un triunfo es algo muy lindo, muy gratificante”, sostuvo el mendocino.
El Trasmontaña, además, no les regaló nada. El nuevo trazado, con casi 41 kilómetros y nueve kilómetros exigentes incorporados en el comienzo, planteó un desafío diferente. A eso se sumaron la lluvia y el barro, que transformaron algunos sectores en verdaderas trampas y obligaron a extremar la técnica y la concentración.
“Es una competencia muy difícil. Este tipo de carrera tiene muchas complicaciones a lo largo del recorrido. Y el domingo estuvo muy complicada, porque se sumó el tema del barro y de la lluvia. Estamos felices”, explicó Contreras.
Compañerismo
En una carrera de estas características, ganar no depende solamente de ser los más rápidos. Hay que leer el terreno, saber cuándo acelerar y cuándo guardar fuerzas, evitar errores y, sobre todo, entender al compañero. Macías y Contreras llevan tantos años compartiendo la bicicleta que esa conexión parece funcionar casi de manera natural.
“Siempre digo que para poder ganar un Trasmontaña tienen que darse muchos factores. Nosotros teníamos mucha confianza, pero siempre somos conscientes de que no es fácil ganar. Con Alvarito nos conocemos muy bien y por suerte pudimos rendir al máximo. Disfrutamos mucho de la carrera y luego también de la victoria”, contó Contreras.
Después de cruzar la meta, hubo lugar para el festejo, los abrazos y la satisfacción de haber cumplido el objetivo. Pero el mountain bike no da demasiado tiempo para quedarse contemplando el pasado. El mendocino sabe que todavía tiene desafíos por delante.
“Estoy muy contento, estoy pasando por un gran momento. Tengo muchos objetivos por delante para lo que resta de la temporada. Ahora quiero disfrutar unos días de este triunfo con la familia”, expresó.
Nueva meta
El descanso, de todos modos, será breve. “Alvarito” y Fernando ya emprendieron viaje hacia una nueva aventura. El próximo domingo competirán en Lo Barnechea, localidad ubicada en Santiago de Chile, al pie de la Cordillera de los Andes, en una competencia internacional que otorgará puntos UCI.
“Vamos a quedarnos unos días en Mendoza en la casa de Fernando y el jueves ya estaremos partiendo para Chile. Será una competencia dura. Es una copa internacional que otorga puntos UCI. Estamos muy ilusionados y vamos por un nuevo desafío”, anticipó Macías.
La historia del Trasmontaña tiene nuevos dueños del récord. Cinco veces juntos, seis triunfos para Macías en forma personal y una sociedad que todavía quiere más. “Para mí era un sueño poder ganar algún día el Trasmontaña y ahora ya llevo cinco triunfos. Es algo muy lindo”, reconoció Contreras.
Quizás ahí esté la esencia de todo. En que, incluso después de haberlo ganado cinco veces, el sueño siga intacto. Porque Macías y Contreras ya hicieron historia, pero todavía no tienen ganas de dejar de pedalear en busca de más coronas.