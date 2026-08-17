Hicieron historia en el Trasmontaña y ya van por otro desafío

El catamarqueño y el mendocino volvieron a abrazarse en la meta después de casi 41 kilómetros de esfuerzo, barro y lluvia. Cinco veces campeones como pareja. Cinco veces desafiando los cerros y a todos sus rivales. Cinco veces escribiendo sus nombres en la historia de una de las carreras más prestigiosas del mountain bike argentino. Y ahora, por primera vez, están solos en la cima. “Para nosotros es algo único lo que estamos pasando con respecto a las generales. Haber llegado a los cinco triunfos corriendo en pareja con Fernando es algo maravilloso. Es algo muy importante para nosotros, para todo el equipo y para nuestras familias, que siempre nos están apoyando. Realmente nos sentimos muy orgullosos”, contó Macías.