Los cinco ejercicios para fortalecer el abdomen que son mejores que la plancha después de los 55 años

El entrenamiento de la zona media después de los 55 años funciona mejor cuando se siente simple y sostenible en el tiempo. Mantener una plancha estática durante un minuto o más puede volverse aburrido rápidamente, sobre todo cuando los hombros o el cuello empiezan a molestarte antes de que sientas el trabajo real en los abdominales. Los ejercicios con el propio peso corporal ofrecen una excelente alternativa: permiten moverse, hacer ajustes y sentir de forma directa cómo trabaja la cintura.