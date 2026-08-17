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Los cinco ejercicios para fortalecer el abdomen que son mejores que la plancha después de los 55 años

Una rutina práctica y efectiva para activar la zona media, cuidar la espalda y ganar estabilidad sin necesidad de ir al gimnasio ni sostener posturas agotadoras por minutos

Ejercicios que son mejores que la plancha para el abdomen.
Ejercicios que son mejores que la plancha para el abdomen. (Imagen Web)
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan cinco ejercicios con peso corporal para mayores de 55 años que reemplazan a la plancha para fortalecer el abdomen sin sobrecargar la columna ni el cuello.
  • La rutina incluye variantes como Dead Bug, crunch invertido y sostén hueco, priorizando el control motor y la estabilidad sobre posturas estáticas prolongadas y agotadoras.
  • Practicar esta rutina de tres a cinco días por semana previene lesiones lumbares y mejora la estabilidad funcional en las actividades cotidianas de los adultos mayores.
Resumen generado con IA

El entrenamiento de la zona media después de los 55 años funciona mejor cuando se siente simple y sostenible en el tiempo. Mantener una plancha estática durante un minuto o más puede volverse aburrido rápidamente, sobre todo cuando los hombros o el cuello empiezan a molestarte antes de que sientas el trabajo real en los abdominales. Los ejercicios con el propio peso corporal ofrecen una excelente alternativa: permiten moverse, hacer ajustes y sentir de forma directa cómo trabaja la cintura.

Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para bajar de peso, según un estudio

Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para bajar de peso, según un estudio

El objetivo principal a esta edad es enseñar a la zona media a mantenerse activa mientras los brazos y las piernas están en movimiento. Esa capacidad de control es más valiosa que simplemente quedarse inmóvil. Al fortalecer el torso de esta manera, la espalda se siente mucho más protegida y los movimientos cotidianos ganan firmeza.

"El entrenamiento del core después de los 55 años se beneficia del trabajo con peso corporal porque brinda espacio para ajustar los movimientos y sentir la activación de la zona media sin recargar la columna", señala el especialista en preparación física Jarrod Nobbe en el medio especializado Eat This, Not That!. Para comenzar con seguridad, los ejercicios en posición acostada son ideales para fijar la postura antes de sumar mayor exigencia.

Control y estabilidad desde el suelo

Dead Bug alternado: acostate boca arriba con las rodillas dobladas a 90 grados sobre la cadera y los brazos extendidos al techo. Ajustá el abdomen para apoyar la espalda baja en el suelo, bajá un brazo hacia atrás mientras estirás la pierna contraria y volvé a la posición inicial antes de cambiar de lado. Se recomiendan de 2 a 3 series de 6 a 10 repeticiones por lado.

Dead bug, el ejercicio recomendado para el abdomen. Dead bug, el ejercicio recomendado para el abdomen. (Imagen Web)

Crunch invertido: acostate boca arriba con las manos al costado del cuerpo y elevá las piernas flexionadas. Usando la fuerza del abdomen, despegá suavemente las caderas del suelo sin balancear las piernas y bajá de forma controlada. Realizá de 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones.

Resistencia y fuerza en movimiento

Aleteo de piernas (Flutter Kicks): tumbado boca arriba con las manos bajo la cadera, despegá las piernas a unos centímetros del suelo. Realizá pequeños pataleos alternados manteniendo el torso firme para proteger la espalda baja. Podés hacer de 2 a 3 series de 20 a 30 segundos cada una.

Posición de oso con toques de hombro: ponete en cuadripedia, apoyá las puntas de los pies y elevá apenas las rodillas del piso. Manteniendo el tronco quieto, llevá una mano al hombro contrario, regresá y cambiá de lado. Se sugieren de 2 a 3 series de 6 a 10 toques por lado.

Tensión total para cerrar la rutina

Sostén hueco (Hollow Hold): acostate boca arriba, pegá la zona lumbar al suelo, despega ligeramente los hombros y extendé brazos y piernas en una posición que puedas controlar sin archivar la espalda. Sostené la postura firme de 10 a 25 segundos durante 2 o 3 series.

Para lograr mejores resultados, completá dos o tres vueltas descansando lo necesario y pausá la serie si perdés la técnica. Mantener esta rutina de tres a cinco días a la semana te ayudará a ganar fuerza y estabilidad con seguridad.

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