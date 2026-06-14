¿Cada cuánto hay que hacer abdominales para marcarlos? Esto dicen la ciencia y los entrenadores

A pesar de las horas de entrenamiento y las repeticiones infinitas, conseguir que los músculos abdominales sean visibles suele representar un desafío complejo. La realidad demuestra que el éxito no depende únicamente del nivel de esfuerzo dentro del gimnasio, sino de una combinación precisa entre factores biológicos y hábitos cotidianos. El entrenador personal Matt Claes, fundador de Weight Loss Made Practical, explicó al medio Parade Magazine que la mayor dificultad radica en reducir el porcentaje de grasa corporal a niveles lo suficientemente bajos, ya que todas las personas poseen dicha musculatura, pero habitualmente permanece oculta bajo el tejido adiposo.