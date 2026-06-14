¿Cada cuánto hay que hacer abdominales para marcarlos? Esto dicen la ciencia y los entrenadores
Tanto la ciencia como los especialistas en entrenamiento físico detallaron las razones por las cuales suele ser complejo definir esta zona muscular y cuáles son las estrategias más efectivas para alcanzar ese objetivo.
Resumen para apurados
- Especialistas explicaron que para marcar los abdominales se debe bajar el porcentaje de grasa corporal a menos del 10% en hombres y 15% en mujeres, sumando ejercicio constante.
- Los expertos sugieren entrenar la zona entre dos y cuatro veces por semana con ejercicios como planchas y 'crunches', combinados con un déficit calórico y descanso adecuado.
- Esta perspectiva desmitifica que las repeticiones infinitas basten para ver resultados y resalta que la genética y la salud integral son claves en la definición muscular.
A pesar de las horas de entrenamiento y las repeticiones infinitas, conseguir que los músculos abdominales sean visibles suele representar un desafío complejo. La realidad demuestra que el éxito no depende únicamente del nivel de esfuerzo dentro del gimnasio, sino de una combinación precisa entre factores biológicos y hábitos cotidianos. El entrenador personal Matt Claes, fundador de Weight Loss Made Practical, explicó al medio Parade Magazine que la mayor dificultad radica en reducir el porcentaje de grasa corporal a niveles lo suficientemente bajos, ya que todas las personas poseen dicha musculatura, pero habitualmente permanece oculta bajo el tejido adiposo.
De acuerdo con el especialista, una vez alcanzado ese umbral mínimo de grasa en el organismo, el ejercicio específico para la zona media asume el rol principal de hacer resaltar cada sección muscular. De este modo, la estrategia efectiva requiere un enfoque integral que combine una alimentación orientada al déficit calórico con rutinas de fuerza focalizadas. Sin esta sinergia entre nutrición y actividad física, los estímulos repetitivos en el gimnasio difícilmente logren el impacto estético deseado en el abdomen.
El factor determinante de la grasa corporal
Para que el famoso "six-pack" asome, es necesario cruzar un umbral de composición física que es bastante exigente. Emily Higgins, entrenadora certificada y nutricionista, señaló que, aunque cada cuerpo es diferente, los hombres suelen necesitar bajar del 10% de grasa corporal y las mujeres del 15% para ver resultados claros. Son cifras significativamente menores al promedio general de la población.
Lograr estos niveles requiere un compromiso que va más allá de los abdominales: implica entrenamiento de fuerza, cardio constante y un seguimiento riguroso de la nutrición. Sin embargo, no todo es voluntad. Karina Inkster, especialista en fitness, advirtió al medio citado que la genética juega un papel clave y que tener abdominales marcados no siempre es un indicador directo de salud o de un nivel de fitness superior para todas las personas.
Cuántas veces por semana debemos entrenar
Si el objetivo es la definición, la constancia es vital, pero también el descanso. Al ser músculos relativamente pequeños, los abdominales se recuperan con rapidez. Claes sugirió empezar con una rutina de cuatro días a la semana, siempre que se acompañe de una buena dieta y sueño reparador. Incluso dos sesiones intensas pueden marcar la diferencia para quienes recién comienzan en el entrenamiento de resistencia.
Por su parte, Higgins recomendó activar el núcleo (core) al principio de cada rutina de ejercicios con tres o cuatro movimientos específicos. Esto prepara al cuerpo para ejercicios de estabilidad más complejos que, de forma natural, también involucran la zona abdominal.
Los mejores ejercicios según los profesionales
Para quienes buscan efectividad, el "crunch" clásico sigue siendo un pilar. “Es una de las formas más efectivas de trabajar las fibras de los abdominales superiores”, aseguró Claes. La clave está en elevar los hombros manteniendo la zona lumbar pegada al suelo, lo que permite una conexión mente-músculo mucho más profunda sin distracciones de otros grupos musculares.
Si el foco está en la parte inferior, el "reverse crunch" o crunch invertido es la opción ideal. En este caso, se mueven las caderas hacia el pecho mientras el torso permanece inmóvil. Para los más avanzados, la plancha sobre pelota de estabilidad añade un nivel de dificultad necesario. Según Higgins, esta variación "requiere la activación de más estabilizadores para evitar el movimiento no deseado causado por la pelota".