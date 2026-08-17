Revelan los detalles del llamado al 911 de la amiga de Hayden Panettiere tras su muerte

Por su parte, la revista Entertainment Weekly coincidió en la misma línea de investigación al reportar que "los funcionarios hablaron de una aparente 'sobredosis' y un 'paro cardíaco' mientras atendían a Panettiere". Al ser consultado por este portal sobre los pormenores del llamado de emergencia, el representante de la actriz declaró: "No tengo más información por el momento, pero todo apunta a que así fue". Asimismo, el vocero confirmó en un comunicado oficial que "hay una investigación en curso" y anticipó que en las próximas horas se brindarán más precisiones.