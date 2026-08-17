Revelan los detalles del llamado al 911 de la amiga de Hayden Panettiere tras su muerte
La estrella de "Heroes" y "Scream" falleció a los 36 años en Carolina del Sur. El registro de audio de la emergencia reveló hipótesis sobre las causas del deceso mientras la policía mantiene abierta la investigación.
Resumen para apurados
- La actriz Hayden Panettiere murió a los 36 años este domingo en Greenville, Carolina del Sur, por un presunto paro cardíaco y sobredosis reportados al 911.
- Una amiga la halló inconsciente en su hogar; los paramédicos intentaron reanimarla con maniobras avanzadas de RCP, pero constataron su fallecimiento a las 14:32.
- La policía local descartó indicios de delito, mientras el médico forense trabaja en la autopsia correspondiente para determinar la causa definitiva de su muerte.
La policía de Greenville constató la muerte de Hayden Panettiere, la estrella de “Heroes”, “Nashville” y “Scream”, cuando llegó al lugar de los hechos este domingo por la noche. La llamada a las autoridades la realizó su amiga, quien la encontró en su casa del sur de Carolina del Norte. El registro de voz que quedó en manos de los investigadores reveló las pistas de la causa de muerte de la actriz.
Según pudo acceder el medio de espectáculos TMZ, Panettiere habría fallecido por una causa relacionada con una posible “sobredosis”. El llamado al Servicio Médico de Emergencias, registrado a la 1:51 p. m. del domingo por parte de una allegada a la artista, alertó que Panettiere "no respondía y estaba sufriendo un paro cardíaco dentro de la residencia en Greenville, Carolina del Sur".
Qué pasó en la llamada al 911
Según reveló el portal de espectáculos, la grabación del sistema de emergencias permitió escuchar a los paramédicos que acudieron a la propiedad para asistirla. Los rescatistas aplicaron un protocolo de "soporte vital cardíaco avanzado", que incluyó maniobras de RCP, "medicamentos especiales, tubos de respiración y monitorización del ritmo cardíaco". A pesar de que le practicaron compresiones torácicas continuas, "nada pudo reanimarla y fue declarada muerta a las 2:32 p. m.". Las fuentes policiales citadas por la publicación indicaron además que "no había indicios iniciales de delito y que las circunstancias de la muerte de Hayden no parecían sospechosas".
Por su parte, la revista Entertainment Weekly coincidió en la misma línea de investigación al reportar que "los funcionarios hablaron de una aparente 'sobredosis' y un 'paro cardíaco' mientras atendían a Panettiere". Al ser consultado por este portal sobre los pormenores del llamado de emergencia, el representante de la actriz declaró: "No tengo más información por el momento, pero todo apunta a que así fue". Asimismo, el vocero confirmó en un comunicado oficial que "hay una investigación en curso" y anticipó que en las próximas horas se brindarán más precisiones.
El comunicado de la policía de Greenville
En tanto, el Departamento de Policía de Greenville emitió un informe confirmando que los agentes, "acompañados por personal de emergencias médicas, respondieron a un aviso sobre una mujer inconsciente" alrededor de la 1:50 p. m. "Al llegar al lugar, se le brindó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en el lugar", precisaron las autoridades locales. El parte oficial agregó que "el caso está siendo investigado por el Departamento de Policía de Greenville en conjunto con la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville", aclarando que "la pesquisa preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas".
La trágica noticia fue confirmada también por la familia de la artista. A través de un mensaje emitido en nombre de su padre, Alan Panettiere, expresaron: "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla". La causa formal y definitiva de la muerte de la estrella de 36 años quedará establecida tras la autopsia programada por las autoridades forenses.