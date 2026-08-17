La dura respuesta de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña tras sus dichos sobre la paternidad a distancia: "Cuando te hacés la víctima por TV"
El futbolista cruzó al actor chileno en redes sociales luego de sus declaraciones televisivas sobre el vínculo con sus hijos. Números, reproches y acusaciones de victimización en un nuevo capítulo de la farándula.
Resumen para apurados
- Mauro Icardi cruzó en redes sociales a Benjamín Vicuña este domingo, acusándolo de victimizarse en televisión por la distancia con los hijos que comparte con la China Suárez.
- El cruce surgió tras los dichos de Vicuña en Telefe sobre la lejanía de sus hijos en Turquía; Icardi afirmó que el actor apenas los visitó durante su estadía en Argentina.
- La disputa expone las tensiones familiares no resueltas por la crianza compartida y la mudanza al exterior, profundizando la controversia pública entre las partes involucradas.
Mauro Icardi cruzó a Benjamín Vicuña tras sus declaraciones sobre la paternidad a distancia. En el Día del Niño, Amancio y Magnolia quedaron en el centro de la polémica cuando la pareja de la “China” Suárez advirtió que su padre no los visitaba hace tiempo, incluso si la separación no era tan grande en kilómetros, agregando que todo se trataba de una “victimización”. El jugador respondió al actor chileno en sus redes sociales con una extensa carta a modo de “story”.
Fueron dos historias de Instagram las que dedicó Mauro Icardi a Benjamín Vicuña luego de que el actor profundizara en su vivencia sobre la separación de sus hijos. En el programa de Andy Kusnetzoff, PH Podemos Hablar que se emite por Telefe, el actor habló con evidente emoción sobre la separación de sus hijos, quienes se radicaron en Turquía por el trabajo del jugador. “Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie”, advirtió Vicuña en el segundo programa de la serie, luego de advertir que se trataba de un “tema sensible”.
Un fuerte descargo en redes sociales
Las palabras del artista no pasaron inadvertidas para Mauro Icardi, quien utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para desmentir públicamente los dichos del chileno. "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra", cruzó directamente el jugador al inicio de un extenso texto que encendió las alarmas en la farándula.
El deportista cuestionó en duros términos el compromiso paterno manifestado en la pantalla chica y expuso datos precisos sobre la estadía de los chicos en el país. "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver", lanzó sin rodeos, añadiendo que de casi 80 días que los menores pasaron en Argentina, Vicuña solo estuvo presente "unos 15 o 20 días".
Tensiones familiares que suman nuevos matices
Para cerrar su descargo, Icardi ironizó sobre las verdaderas intenciones detrás del testimonio televisivo de Vicuña. "Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película", remató el delantero, cerrando su publicación con un "Feliz Día del Niño" y publicando posteriormente una imagen acompañada por el tema "Ay Ay Ay", canción de la China Suárez.
Este enfrentamiento público dejó en evidencia las tensiones no resueltas que atraviesan las dinámicas familiares tras la radicación de la modelo y el futbolista en Estambul. Cabe señalar que esta información fue publicada originalmente en el portal Infobae y en el sitio web de Telefe, reflejando el fuerte impacto que generaron las declaraciones de ambas figuras en el público de la televisión argentina y las redes sociales.