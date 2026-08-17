La dura respuesta de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña tras sus dichos sobre la paternidad a distancia: "Cuando te hacés la víctima por TV"

Fueron dos historias de Instagram las que dedicó Mauro Icardi a Benjamín Vicuña luego de que el actor profundizara en su vivencia sobre la separación de sus hijos. En el programa de Andy Kusnetzoff, PH Podemos Hablar que se emite por Telefe, el actor habló con evidente emoción sobre la separación de sus hijos, quienes se radicaron en Turquía por el trabajo del jugador. “Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie”, advirtió Vicuña en el segundo programa de la serie, luego de advertir que se trataba de un “tema sensible”.