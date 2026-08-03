Wanda Nara respondió tras la viralización de una foto en bikini: "Amo mi cuerpo".

Resumen para apurados
- Wanda Nara respondió en X tras la viralización de una foto suya en bikini, acusando a "trolls pagos" de editarla y afirmando que ama su cuerpo en medio de una polémica digital.
- Una usuaria publicó un collage comparativo acusándola de usar filtros. Esto ocurrió en Portofino tras ganar un fallo judicial contra Mauro Icardi por el pasaporte de sus hijas.
- El cruce refuerza la postura de Nara contra la manipulación mediática de su imagen y evidencia la tensión persistente en la disputa legal y mediática con Icardi.
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena en las redes sociales después de que comenzara a circular una foto suya en bikini. La imagen rápidamente generó cientos de comentarios y provocó el enojo de la empresaria, que decidió responder públicamente y cuestionó la veracidad de la fotografía.
A través de su cuenta oficial de X, ex Twitter, Wanda aseguró que la imagen había sido editada y apuntó contra quienes difundieron la publicación.
Todo comenzó cuando una usuaria compartió un collage con dos fotografías de la empresaria: una tomada en la playa y otra frente a un espejo. Junto a las imágenes escribió “foto de ayer y foto de ahora” y agregó, en tono irónico: “La señora de los 1000 filtros”.
Wanda se encontró con la publicación y no tardó en reaccionar. “Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo”, respondió.
Con esa frase, la empresaria no solo negó que la fotografía fuera real, sino que también deslizó una indirecta contra Mauro Icardi, en medio del conflicto judicial que mantiene con el futbolista.
Al referirse a “trolls pagos”, Wanda dio a entender que detrás de ese tipo de publicaciones existirían cuentas organizadas para hablar en su contra.
No es la primera vez que la mediática denuncia este tipo de situaciones. En distintas oportunidades aseguró que existen perfiles dedicados a atacarla en las redes sociales y sostuvo que varias de las imágenes que se viralizan sobre ella fueron manipuladas.
Una semana marcada por el conflicto con Icardi
El episodio se produjo durante una semana especialmente tensa para Wanda Nara.
En los últimos días protagonizó un nuevo cruce con Mauro Icardi luego del fallo de la Justicia italiana por su divorcio. Además, acusó públicamente al futbolista de negarse a firmar la documentación necesaria para que sus hijas pudieran regresar a la Argentina después del robo que sufrió en su casa de Milán.
El viernes por la tarde, la Justicia autorizó a Wanda a gestionar los pasaportes de sus dos hijas sin la firma de Icardi.
La empresaria celebró rápidamente el fallo a su favor y al día siguiente organizó un día especial en el exclusivo club de playa Le Carillon, en Portofino.
Allí estuvo acompañada por sus hijas, su pareja Martín Migueles y su abogada Ana Rosenfeld.
Un día de playa en Portofino
La jornada comenzó con una selfie de Wanda en malla negra y cartera blanca. En la imagen aparecía junto a sus dos hijas, que estaban envueltas en toallas y preparadas para disfrutar del mar.
El balneario elegido se destacó por su particular estética, con reposeras turquesa, sombrillas beige y macetas con flores rosas y blancas. De fondo se podía observar la bahía de Portofino y los yates.
Martín Migueles también participó de la jornada y se sumó a la diversión en el agua.
Wanda compartió un video en el que ambos aparecen jugando entre las olas, acompañado por la canción “Frente al mar”, de Beéle.
Las pequeñas, que llevaban bikinis a rayas rosas, disfrutaron de la playa hasta el final de la tarde.
En medio de ese escenario, la publicación de la foto que Wanda calificó como editada volvió a ponerla en el centro de la conversación digital. La empresaria respondió con contundencia, defendió su imagen y dejó una frase que sintetizó su postura frente a las críticas: “Amo mi cuerpo”.