La dura respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara por las fotos en la playa: también involucró a la China Suárez

Esto ocurre semanas después del ataque mediático sobre el aspecto del futbolista. Durante el programa conducido por Flor de la V, Wanda señaló que desde que está en pareja con La China lo ve mucho más “descuidado”. Además, Icardi comentó lapidariamente: “Foto de ayer y foto de ahora. La señora de los 1000 filtros. Cualquiera su celular en Instagram. Agradezco al intruso de por ahí en la playita italiana por escracharla. Jaja amo”.