La dura respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara por las fotos en la playa: también involucró a la China Suárez

Resumen para apurados
- Mauro Icardi atacó a Wanda Nara en Instagram tras la filtración de fotos de la empresaria en Italia, respondiendo a críticas sobre su físico y su relación con la China Suárez.
- El cruce comenzó cuando Nara tildó a Icardi de descuidado. El jugador respondió ironizando sobre el uso de filtros de su exesposa y mostrando su silueta actual.
- El enfrentamiento mediático complica el proceso legal sobre los pasaportes de sus hijas y marca un nuevo pico de tensión pública entre las figuras del espectáculo.
La filtración de fotos de Wanda Nara en costas italianas desató un fuerte conflicto mediático. El futbolista Mauro Icardi utilizó su perfil oficial para lanzar comentarios en contra de la madre de sus hijas. La reacción surge por comentarios previos donde la conductora sostuvo que el padre de sus niñas luce una imagen desmejorada actualmente.
El clima de tensión aumenta mientras la empresaria gestiona los pasaportes para regresar Argentina. Mientras que, el deportista del Galatasaray, decidió responder con ironía a las críticas recibidas sobre su estado físico. La controversia escaló rápidamente en redes sociales, transformándose en una guerra de posteos cruzados entre figuras públicas.
Chicanas y Retoques Digitales en Instagram
Icardi publicó inicialmente una fotografía con kilos extras para burlarse del contexto. Acompañó dicha imagen usando la frase: “Cómo quieren verte los que te critican”. Poco después subió su silueta real para evidenciar la falsedad del posteo anterior.
La mayor de las hermanas Nara enfrentó los cuestionamientos sobre su apariencia física alegando manipulación digital. Ella afirmó con contundencia: “Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo”. El jugador respondió con otra captura auténtica y añadió: “Al que critican. Qué tupé”.
Menciones a La China Suarez
Icardi aprovechó la publicación para dedicarle su amor a Eugenia "La China" Suárez. “Qué suerte tengo de cortarme el pelo y tener una novia multifacética que aprendió a teñirme”, escribió el deportista, cerrando con: “Te amo, @sangrejaponesa”.
Esto ocurre semanas después del ataque mediático sobre el aspecto del futbolista. Durante el programa conducido por Flor de la V, Wanda señaló que desde que está en pareja con La China lo ve mucho más “descuidado”. Además, Icardi comentó lapidariamente: “Foto de ayer y foto de ahora. La señora de los 1000 filtros. Cualquiera su celular en Instagram. Agradezco al intruso de por ahí en la playita italiana por escracharla. Jaja amo”.