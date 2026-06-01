Seguridad

Interceptaron en Tucumán a cuatro pasajeros que transportaban 376 cápsulas de cocaína ingeridas

El ómnibus, procedente de Jujuy, fue controlado sobre la Ruta N° 9.

Control médico a las mulas
Control médico a "las mulas"
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería detuvo en Tucumán a cuatro pasajeros que viajaban desde Jujuy con 376 cápsulas de cocaína ingeridas en sus estómagos, tras un control en la Ruta Nacional 9.
  • Los de la fuerza de seguridad sospecharon por el nerviosismo de los implicados. Tras realizarles radiografías en un hospital local, se confirmó que transportaban cuatro kilos de droga.
  • El Juzgado Federal N° 3 dispuso la detención de los involucrados por infracción a la Ley 23.737 y el secuestro de la sustancia, que permanece bajo custodia judicial.
Resumen generado con IA

Personal del Escuadrón 55 “Tucumán” de Gendarmería controló un transporte de pasajeros, sobre la Ruta Nacional N° 9 en el kilómetro 1.358. El mismo inicio su itinerario desde la provincia de Jujuy.

Durante el registro de la documentación de las personas, los funcionarios notaron el nerviosismo de los cuatro pasajeros, sumado a inconsistencias en los documentos presentados.

Interceptaron en Tucumán a cuatro pasajeros que transportaban 376 cápsulas de cocaína ingeridas

Ante la presunción de estar frente a un hecho ilícito. Con posibles evidencias de usar un modo de traslado de estupefacientes denominado “cápsuleros” o “mulas”, el cuál consta en que la persona ingiere dosis de la droga siendo esta acción altamente peligrosa para la salud. Los gendarmes trasladaron a los involucrados hacia el nosocomio local, donde se llevaron a cabo las placas radiográficas, las cuales arrojaron que habían ingerido cápsulas con estupefacientes.

En el Centro de Salud de la ciudad de Tucumán, quedaron bajo observación hasta realizar la evacuación. Se decomisó un total 376 cápsulas con un peso total de 4 kilos 097 gramos de cocaína.

Intervino el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán que dispuso el secuestro de la droga y elementos de interés para la causa. Mientras que, los ciudadanos quedaron detenidos en infracción a la Ley 23.737.



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