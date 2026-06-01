Interceptaron en Tucumán a cuatro pasajeros que transportaban 376 cápsulas de cocaína ingeridas

Ante la presunción de estar frente a un hecho ilícito. Con posibles evidencias de usar un modo de traslado de estupefacientes denominado “cápsuleros” o “mulas”, el cuál consta en que la persona ingiere dosis de la droga siendo esta acción altamente peligrosa para la salud. Los gendarmes trasladaron a los involucrados hacia el nosocomio local, donde se llevaron a cabo las placas radiográficas, las cuales arrojaron que habían ingerido cápsulas con estupefacientes.