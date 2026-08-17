Visita del Papa a la Argentina: Karina Milei activa la organización de la llegada de León XIV

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará mañana la primera reunión interdisciplinaria para organizar la visita del papa León XIV a la Argentina. El encuentro está previsto para las 17 y reunirá a ministros, representantes de la Iglesia Católica y funcionarios del Gobierno de CABA.
El pontífice llegará al país el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, en el marco de una gira regional que también incluirá Uruguay y Perú. Será la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas, después de la llegada de Juan Pablo II en 1987.
La agenda preliminar contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. El operativo requerirá coordinación entre las fuerzas de seguridad nacionales, porteñas y bonaerenses, además de las autoridades de las provincias involucradas.
La organización también deberá definir el cronograma de encuentros institucionales y las actividades religiosas del pontífice. Sectores políticos, empresariales y sindicales ya manifestaron interés en reunirse con León XIV.