Política

Visita del Papa a la Argentina: Karina Milei activa la organización de la llegada de León XIV
El Vaticano explicó por qué el papa León XIV eligió Buenos Aires, Luján y Córdoba
El Vaticano explicó por qué el papa León XIV eligió Buenos Aires, Luján y Córdoba TVP
17 Agosto 2026

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará mañana la primera reunión interdisciplinaria para organizar la visita del papa León XIV a la Argentina. El encuentro está previsto para las 17 y reunirá a ministros, representantes de la Iglesia Católica y funcionarios del Gobierno de CABA.

El pontífice llegará al país el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, en el marco de una gira regional que también incluirá Uruguay y Perú. Será la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas, después de la llegada de Juan Pablo II en 1987.

La agenda preliminar contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. El operativo requerirá coordinación entre las fuerzas de seguridad nacionales, porteñas y bonaerenses, además de las autoridades de las provincias involucradas.

La organización también deberá definir el cronograma de encuentros institucionales y las actividades religiosas del pontífice. Sectores políticos, empresariales y sindicales ya manifestaron interés en reunirse con León XIV.

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