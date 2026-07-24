Rumbo a 2027: Jorge Macri no descartó un acuerdo electoral con LLA en la Ciudad de Buenos Aires

Resumen para apurados
- Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, no descartó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza para 2027 en CABA para evitar el regreso del kirchnerismo.
- En una entrevista radial, Macri afirmó que la relación con el oficialismo nacional es buena y destacó coincidencias ideológicas pese a probables diferencias puntuales.
- Este eventual entendimiento podría reconfigurar la alianza oficialista en la capital y consolidar un frente común de centroderecha de cara a los próximos comicios.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dejó abierta la posibilidad de sellar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a las elecciones porteñas de 2027.
"Creo que no hay que descartarlo, por supuesto, porque el gran desafío es no volver al pasado", sostuvo Macri en una entrevista con Radio Rivadavia al ser consultado sobre un eventual entendimiento electoral con La Libertad Avanza.
Además, aseguró que la relación con los referentes del oficialismo nacional "es buena", aunque reconoció que "puede haber algunas diferencias".
Críticas al kirchnerismo
El mandatario porteño argumentó que un acuerdo debería evaluarse en función del objetivo político de evitar el regreso del kirchnerismo. "Nosotros tenemos una gran amenaza que es volver al pasado y no nos podemos permitir cometer ese error nuevamente", dijo.
"Volver al pasado es volver al kirchnerismo, volver al populismo, a un país que quedó devastado con niveles de emisión e inflación descontrolados. Así que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar los mecanismos para que eso no ocurra", expresó.
En ese marco, Macri profundizó su análisis sobre el vínculo con los libertarios y destacó las coincidencias existentes entre ambos espacios. "Hay muchos puntos de vista en común, puede haber algunas diferencias, pero tenemos que hacer los esfuerzos máximos para evitar volver al pasado y que el estilo de vida del porteño se vea afectado por un sistema del conurbano", señaló.