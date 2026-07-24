Política

Rumbo a 2027: Jorge Macri no descartó un acuerdo electoral con LLA en la Ciudad de Buenos Aires

El alcalde porteño aseguró que la relación con los referentes del oficialismo nacional "es buena", aunque reconoció que "puede haber algunas diferencias".

CIUDAD DE BUENOS AIRES. Jorge Macri no descartó un acuerdo electoral con los libertarios para 2027.
CIUDAD DE BUENOS AIRES. Jorge Macri no descartó un "acuerdo electoral" con los libertarios para 2027.
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, no descartó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza para 2027 en CABA para evitar el regreso del kirchnerismo.
  • En una entrevista radial, Macri afirmó que la relación con el oficialismo nacional es buena y destacó coincidencias ideológicas pese a probables diferencias puntuales.
  • Este eventual entendimiento podría reconfigurar la alianza oficialista en la capital y consolidar un frente común de centroderecha de cara a los próximos comicios.
Resumen generado con IA

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dejó abierta la posibilidad de sellar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a las elecciones porteñas de 2027.

"Creo que no hay que descartarlo, por supuesto, porque el gran desafío es no volver al pasado", sostuvo Macri en una entrevista con Radio Rivadavia al ser consultado sobre un eventual entendimiento electoral con La Libertad Avanza. 

Además, aseguró que la relación con los referentes del oficialismo nacional "es buena", aunque reconoció que "puede haber algunas diferencias".

Críticas al kirchnerismo

El mandatario porteño argumentó que un acuerdo debería evaluarse en función del objetivo político de evitar el regreso del kirchnerismo. "Nosotros tenemos una gran amenaza que es volver al pasado y no nos podemos permitir cometer ese error nuevamente", dijo.

"Volver al pasado es volver al kirchnerismo, volver al populismo, a un país que quedó devastado con niveles de emisión e inflación descontrolados. Así que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar los mecanismos para que eso no ocurra", expresó.

En ese marco, Macri profundizó su análisis sobre el vínculo con los libertarios y destacó las coincidencias existentes entre ambos espacios. "Hay muchos puntos de vista en común, puede haber algunas diferencias, pero tenemos que hacer los esfuerzos máximos para evitar volver al pasado y que el estilo de vida del porteño se vea afectado por un sistema del conurbano", señaló.

Temas Buenos AiresJorge MacriJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Revés judicial para Fernando Espinoza: Casación ordenó retomar el juicio oral por abuso sexual

Revés judicial para Fernando Espinoza: Casación ordenó retomar el juicio oral por abuso sexual

Lo más popular
Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires
1

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino
2

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino

La salud de Osvaldo Jaldo: qué es la angina inestable y cómo es el proceso de recuperación tras la colocación de un stent
3

La salud de Osvaldo Jaldo: qué es la angina inestable y cómo es el proceso de recuperación tras la colocación de un stent

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones
4

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama
5

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

Ranking notas premium
La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
1

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
2

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores
3

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas
4

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

El estacionamiento de la Terminal Bernabé Aráoz pasará a tener 600 lugares
5

El estacionamiento de la Terminal "Bernabé Aráoz" pasará a tener 600 lugares

Más Noticias
En el Hospital Italiano destacaron la rápida recuperación de Jaldo: Fue una desgracia con suerte

En el Hospital Italiano destacaron la rápida recuperación de Jaldo: "Fue una desgracia con suerte"

Jaldo recibió el alta y se encuentra en excelente estado de salud, según el parte médico: regresará a Tucumán el lunes

Jaldo recibió el alta y se encuentra "en excelente estado de salud", según el parte médico: regresará a Tucumán el lunes

Cómo evoluciona la salud de Osvaldo Jaldo tras la colocación de un stent: qué explicó el ministro Luis Medina Ruiz

Cómo evoluciona la salud de Osvaldo Jaldo tras la colocación de un stent: qué explicó el ministro Luis Medina Ruiz

Qué significa el video que subió el hermano de “Dibu” Martínez y que alimenta las teorías conspirativas

Qué significa el video que subió el hermano de “Dibu” Martínez y que alimenta las teorías conspirativas

El arco político tucumano se unió en mensajes de apoyo a Jaldo tras su intervención quirúrgica

El arco político tucumano se unió en mensajes de apoyo a Jaldo tras su intervención quirúrgica

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Comentarios