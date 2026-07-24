Rumbo a 2027: Jorge Macri no descartó un acuerdo electoral con LLA en la Ciudad de Buenos Aires

En ese marco, Macri profundizó su análisis sobre el vínculo con los libertarios y destacó las coincidencias existentes entre ambos espacios. "Hay muchos puntos de vista en común, puede haber algunas diferencias, pero tenemos que hacer los esfuerzos máximos para evitar volver al pasado y que el estilo de vida del porteño se vea afectado por un sistema del conurbano", señaló.