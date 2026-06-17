Cuidado con la factura de luz: este aparato dispara el consumo eléctrico en invierno
Con la llegada del frío, un electrodoméstico se convierte en el principal responsable del aumento en las facturas de electricidad. Aunque es práctico y muy utilizado para calefaccionar ambientes, su consumo energético supera ampliamente al de otros aparatos del hogar.
Resumen para apurados
- Las estufas eléctricas se consolidan en Argentina como el artefacto que más dispara la factura de luz en invierno debido a su alto consumo de hasta 2.000 watts por hora.
- Funcionan mediante resistencias que generan calor inmediato, pero consumen el doble que un televisor. Su popularidad radica en su bajo costo de compra y portabilidad.
- Para mitigar el impacto económico, se recomienda migrar a equipos inverter o calefacción a gas, además de optimizar el aislamiento térmico de puertas y ventanas.
Con la llegada de las bajas temperaturas, miles de hogares argentinos buscan alternativas rápidas para calefaccionar los ambientes. Sin embargo, uno de los electrodomésticos más utilizados durante el invierno también figura entre los que más energía consumen y puede disparar el monto de la factura eléctrica: la estufa eléctrica.
Aunque su tamaño suele ser compacto y su funcionamiento parece sencillo, este aparato puede gastar más del doble de electricidad que un televisor encendido durante todo el día, convirtiéndose en uno de los principales responsables del aumento del consumo energético en los meses más fríos.
Por qué la estufa eléctrica consume tanta energía
Las estufas eléctricas, incluidos los caloventores y los radiadores de aceite, generan calor mediante resistencias que transforman la electricidad en energía térmica.
Este sistema permite obtener calor de manera inmediata, pero también implica una elevada demanda energética. Mientras una estufa eléctrica puede consumir entre 1.500 y 2.000 watts por hora, un televisor suele requerir entre 300 y 400 watts diarios, dependiendo de su tamaño y tecnología.
La diferencia se vuelve aún más significativa cuando la estufa permanece encendida durante varias horas seguidas para mantener una temperatura agradable dentro del hogar.
Comparación con otros aparatos del comedor
En la mayoría de los hogares, el comedor concentra varios electrodomésticos de uso cotidiano, como televisores, computadoras, equipos de sonido o iluminación LED. Sin embargo, ninguno de ellos alcanza los niveles de consumo de una estufa eléctrica.
Mientras que los dispositivos electrónicos modernos fueron diseñados para optimizar el uso de energía, las estufas demandan una gran potencia desde el primer momento y la mantienen de forma constante mientras están funcionando.
Por esta razón, unas pocas horas de uso diario pueden representar un gasto considerable a fin de mes.
Por qué sigue siendo una de las opciones más elegidas
A pesar de su elevado consumo, las estufas eléctricas continúan siendo una de las alternativas más populares para combatir el frío.
Entre sus principales ventajas se encuentran el bajo costo de compra, la facilidad de instalación y la posibilidad de trasladarlas de un ambiente a otro sin necesidad de realizar obras o conexiones especiales.
Además, permiten obtener calor de manera instantánea, algo especialmente valorado durante los días de temperaturas extremas.
Cómo calefaccionar el hogar sin disparar la factura de luz
Los especialistas recomiendan evaluar otras opciones más eficientes para reducir el consumo energético durante el invierno. Los aires acondicionados con tecnología inverter, por ejemplo, pueden generar calor utilizando menos electricidad que una estufa convencional.
También existen paneles calefactores de bajo consumo y sistemas de calefacción a gas natural que, dependiendo de la zona y la tarifa disponible, pueden resultar más económicos.
A esto se suman medidas simples pero efectivas, como mejorar el aislamiento térmico de puertas y ventanas, utilizar cortinas gruesas, sellar filtraciones de aire y vestir ropa adecuada dentro de la vivienda.
Estas acciones permiten conservar mejor el calor y reducir la necesidad de mantener encendidos durante largas horas los artefactos que más energía demandan.