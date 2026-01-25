Horno eléctrico o air fryer: cuál conviene para reducir el consumo de energía

Entre los protagonistas de las cocinas modernas aparecen dos aparatos que cumplen funciones similares pero con comportamientos energéticos muy distintos: la freidora de aire y el horno eléctrico. Aunque ambos sirven para cocinar sin gas, no consumen lo mismo ni están pensados para idénticas situaciones. La clave no está solo en la potencia, sino también en el tiempo de cocción, el volumen de comida y la eficiencia con la que aprovechan el calor.