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Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

La última noche del capitán tendrá música antes, durante y después del partido. Un excombatiente de Malvinas entonará el Himno y el final todavía es un misterio.

PREVIA. Después de Kapanga, La T y La M subirán al escenario del Fan Fest en Ciudad Universitaria, a pocas cuadras del Monumental.
PREVIA. Después de Kapanga, La T y La M subirán al escenario del Fan Fest en Ciudad Universitaria, a pocas cuadras del Monumental.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi juega hoy su último partido con la Selección en el estadio Monumental, en una jornada histórica de homenaje para despedir al capitán argentino.
  • El evento incluye un Fan Fest previo, shows de bandas como Damas Gratis y Los Fundamentalistas, una camiseta especial y la presencia de campeones mundiales.
  • El retiro de Messi tras 208 encuentros cierra el ciclo más exitoso del fútbol argentino y da paso a un recambio definitivo de liderazgo en la Selección.
Resumen generado con IA

La fiesta empieza al mediodía. Desde las 12, el Campo de Deportes de la UBA, en Ciudad Universitaria, recibirá a los hinchas en el Fan Fest "Gracias, Leo", con música, gastronomía y pantalla gigante. Kapanga tocará a las 18.30 y La T y La M, a las 19.30. En el Monumental, el show arrancará a las 17.30, dos horas y media antes del último partido de Lionel Messi con la Selección.

La previa en Núñez mezclará cumbia, cuarteto, folclore y rock. Un Poco de Ruido abrirá la jornada con banda en vivo y después pasarán Sebastián Mendoza, Román el Original, Amar Azul, Santi Cairo y Q' Lokura. Damas Gratis tocará desde las 19. A las 20, Fabio Santana, ex combatiente de Malvinas, cantará el Himno: para él, será una forma de "unir las dos pasiones de los argentinos".

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La protagonista, después del capitán, será su camiseta. Messi usará un diseño especial, con referencias verticales a la bandera, el Sol de Mayo en el centro y ramas de laureles alrededor del número "10". Fue pensada como "una camiseta para toda la vida", con el "10" en dorado. Será la última que use con la Selección.

En el entretiempo tocarán Los Fundamentalistas. El homenaje principal llegará al final: desde las 22.03 habrá un espectáculo con drones, lonas, pirotecnia y luces. Después, Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, presidentes de la AFA y de la Conmebol, le entregarán obsequios al capitán. Luego cantarán Soledad y Ulises Bueno, con su show "Trampa". El cierre, a las 22.35, será una sorpresa musical que todavía no se conoce.

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Entre los invitados estarán su familia y los campeones de Qatar 2022. El partido se verá por TyC Sports, Telefe y DSports, las entradas se agotaron y el árbitro será el chileno Fernando Véjar. Para el capitán será el partido 208 con la Selección. Lionel Scaloni avisó que podrá "despedirse como él quiera", así que los minutos que juegue quedarán en sus manos.

Un adiós a la altura

"Imagino mucha emoción. Desde el momento que pise el Monumental, va a ser un día inolvidable para todos", anticipó Lionel Scaloni, que se definió como "un espectador" de la noche. Después de 21 años, la gente tendrá la oportunidad de decirle gracias en persona al mejor futbolista de la historia argentina. Será, seguramente, una noche imposible de olvidar.

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