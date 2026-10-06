Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

La fiesta empieza al mediodía. Desde las 12, el Campo de Deportes de la UBA, en Ciudad Universitaria, recibirá a los hinchas en el Fan Fest "Gracias, Leo", con música, gastronomía y pantalla gigante. Kapanga tocará a las 18.30 y La T y La M, a las 19.30. En el Monumental, el show arrancará a las 17.30, dos horas y media antes del último partido de Lionel Messi con la Selección.